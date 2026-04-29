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      Alcolumbre descarta manobra contra Messias no Senado

      Presidente do Senado afirma seguir rito constitucional na indicação ao STF, que precisa de 41 votos após aprovação na CCJ

      Davi Alcolumbre (Foto: Carlos Moura/Agência Senado)

      247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou qualquer atuação para barrar o advogado-geral da União, Jorge Messias, no processo de indicação para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que segue apenas os procedimentos legais previstos. A análise já avançou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a etapa final exige o apoio mínimo de 41 senadores no plenário. Os relatos foram publicados nesta quarta-feira (29) pelo jornal O Globo.

      As informações sobre o andamento da indicação circulam no meio político e apontam para um possível distanciamento entre Alcolumbre e Messias após a votação final. Segundo relatos divulgados, o presidente do Senado não deve receber o advogado-geral da União após a deliberação, embora o processo tenha avançado dentro do rito institucional.

      A indicação de Jorge Messias, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já recebeu aval da CCJ. Agora, o nome segue para o plenário, onde os parlamentares decidirão se confirmam a escolha para a vaga no STF. O quórum necessário para aprovação é de maioria absoluta, com pelo menos 41 votos favoráveis.

      Interlocutores associam a postura de Alcolumbre a um episódio recente envolvendo o vazamento de uma reunião entre ele e Messias. O encontro ocorreu na residência do ministro do STF Cristiano Zanin, na semana passada, e teria gerado desconforto no presidente do Senado.

      Ao comentar o processo, Alcolumbre evitou entrar em detalhes e reforçou seu papel institucional. “Eu poderia utilizar da solicitação de Vossa Excelência para fazer algumas ponderações a todo esse processo estabelecido da deliberação da sabatina das autoridades, mas vou me preservar no dia de hoje apenas de cumprir com minhas obrigações regimentais e constitucionais. Que é do ponto de vista da presidência do Senado, organizar o calendário, promover a deliberação das matérias, proceder as sabatinas”, afirmou.

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