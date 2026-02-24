Autor da PEC 6x1 apoia escolha de Paulo Azi como relator na CCJ

247 - Um dos principais autores da PEC do fim da escala 6×1, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) manifestou apoio à indicação de Paulo Azi (União-BA) como relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

Segundo Lopes, o parlamentar baiano possui conhecimento aprofundado sobre as PECs que envolvem o tema. "Estive com ele no ano passado para discutir a PEC. Ele sempre demonstrou vontade de enfrentar o tema. Acho ele um excelente nome, conhece a matéria, vai ser um ótimo relator", declarou o petista.

A escolha de Paulo Azi, 62 anos, que cumpre seu terceiro mandato consecutivo na Câmara, foi definida pelo atual presidente da CCJ, Leur Lomanto Jr. (União-BA), em conjunto com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). Apesar de ser oposição ao PT na Bahia, Azi é visto como um deputado moderado, conhecido por pautar projetos de consenso durante sua gestão na CCJ em 2025.

Ao longo do ano passado, o deputado baiano havia prometido priorizar a PEC 6×1, mas o tema não avançou porque a proposta não havia sido enviada à comissão pelo então presidente da Câmara. O projeto finalmente chegou à CCJ em 10 de fevereiro de 2026, e a formalização da indicação de Paulo Azi como relator está prevista para esta terça-feira (24).