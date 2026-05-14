Benedita busca apoio nacional do PT em disputa por suplência

247 - A deputada federal Benedita da Silva, pré-candidata do PT ao Senado pelo Rio de Janeiro, reuniu-se nesta quarta-feira, em Brasília, com o presidente nacional do partido, Edinho Silva, após a Executiva Nacional decidir, por 18 votos favoráveis e três abstenções, que caberá à direção nacional definir os suplentes de sua chapa.

Segundo dirigentes do partido, Benedita procurou Edinho para agradecer a decisão tomada na noite anterior pela Executiva Nacional, que retirou do diretório estadual do PT-RJ a palavra final sobre a composição da chapa ao Senado. A definição ficará para a próxima reunião do colegiado nacional, formado por 27 integrantes.

A resolução anulou decisão anterior da direção fluminense, ligada ao grupo político de Washington Quaquá, prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT. No feriado de 21 de abril, o diretório estadual havia aprovado os nomes do vereador Felipe Pires e do cantor gospel Kleber Lucas como suplentes de Benedita.

A oposição interna questionou o quórum da reunião estadual e levou a disputa para a cúpula nacional da legenda. Benedita também publicou artigo na revista Fórum em que defendeu seu “direito de decidir” sobre a montagem da chapa.

A decisão da Executiva Nacional provocou reação de Quaquá. Em grupo de WhatsApp do partido, ele afirmou que retiraria apoio à pré-candidatura de Benedita ao Senado e acusou a deputada de tentar transformar o PT fluminense em uma “capitania hereditária”.

Disputa interna no PT-RJ

O embate ocorre em meio a uma disputa mais ampla pelo comando político do PT no Rio de Janeiro. Quaquá é pai de Diego Zeidan, presidente estadual do partido e pré-candidato a deputado federal.

A candidatura de Zeidan também gerou desgaste entre Quaquá e Fabiano Horta, ex-prefeito de Maricá por dois mandatos e antigo aliado do grupo político do atual prefeito.

Nos bastidores, Benedita demonstra preferência pelo nome de Manoel Severino, ex-presidente da Casa da Moeda, fundador do PT e aliado de confiança da parlamentar. Integrantes da legenda avaliam que Severino deve ganhar força na reunião da Executiva Nacional marcada para a próxima semana.

Benedita e Severino também ampliaram agendas conjuntas. Na segunda-feira, os dois estiveram em Paracambi para encontro com o prefeito Andrezinho Ceciliano, de quem Severino já foi chefe de gabinete.

Quaquá acusa Severino de envolvimento em escândalos antigos. Aliados de Benedita respondem que ele nunca recebeu condenação, não responde a processos e teve as contas de sua gestão na Casa da Moeda aprovadas.

O próprio Quaquá já enfrentou problemas judiciais. Ele ficou inelegível por abuso de poder político e, em 2025, recebeu condenação a três anos de prisão em regime aberto pelo fechamento da pista do aeródromo de Maricá em 2013. O prefeito recorre da decisão e alega parcialidade no julgamento.