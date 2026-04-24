Eduardo Paes lidera corrida ao governo do Rio com ampla vantagem

247 - Levantamento da Prefab Future apontou que o pré-candidato Eduardo Paes (PSD) aparece na primeira posição com 40,8% das intenções de voto. Douglas Ruas (PL) ocupa o segundo lugar com 9,2%, distante do líder. Na sequência, o ex-governador Wilson Witzel (DC) registra 3,4%.

William Siri (Psol) soma 2,5%, enquanto Rafa Luz (MBL) apresenta queda, passando de 3,2% para 1,7%. André Marinho (Novo), André Português (Republicanos) e Cyro Garcia (PSTU) figuram com cerca de 1% cada.

Cenário para o Senado

Na disputa por uma vaga no Senado, Cláudio Castro (PL) lidera com 16,5%. Benedita da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 15,1%. Marcelo Crivella (Republicanos) alcança 9,8%, seguido por Márcio Canella (União), com 9,4%.

Corrida presidencial no estado

O levantamento também analisou a eleição presidencial entre eleitores fluminenses. O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 32,2% das intenções de voto, enquanto o presidente Lula (PT) soma 30,6%.

Ronaldo Caiado (PSD) oscila entre 1,6% e 2,3%, e Romeu Zema (Novo) mantém índice próximo de 2%. Os demais pré-candidatos não ultrapassam a marca de 2%.

Avaliação do governo federal

A pesquisa também mediu a percepção dos eleitores sobre o governo federal no estado. A aprovação do presidente Lula atinge 30,4%, enquanto a reprovação chega a 57,5%.

Dados do levantamento

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 22 de abril de 2026, com 2.000 entrevistas presenciais no estado do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Encomendado pelo jornal “Diário do Rio”, o levantamento foi registrado sob o número RJ-03062/2026.