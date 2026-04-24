Eduardo Paes venceria eleição no Rio no primeiro turno, diz Paraná Pesquisas

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece na liderança isolada na corrida pelo governo do estado, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira. O cenário indica vantagem expressiva tanto no primeiro quanto no segundo turno, consolidando o nome de Paes como principal referência na disputa pelo Palácio Guanabara.

A pesquisa mostra que Paes soma 53% das intenções de voto no primeiro turno, superando com folga os demais pré-candidatos. Em segundo lugar aparece Douglas Ruas (PL), atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com 13,25%.

Na sequência estão o ex-governador Wilson Witzel (DC), que teve o mandato cassado em 2021, com 3,6%, e André Marinho (Novo), com 2,8%. Outros nomes citados são Bombeiro Rafa Luiz (Missão), com 2,1%; William Siri (Psol), com 1%; e André Português (Republicanos), com 0,7%.

O levantamento também aponta que 15,2% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco ou nulo. Já 8,5% afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não opinar.

Na simulação de segundo turno, o instituto testou um único cenário entre Eduardo Paes e Douglas Ruas. Nesse confronto, Paes amplia ainda mais a vantagem e alcança 58,8% das intenções de voto, enquanto Ruas registra 20,7%.

A pesquisa ouviu 1.680 eleitores entre os dias 21 e 23 de abril. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-04997/2026.