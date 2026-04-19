PT confirma apoio a Eduardo Paes na disputa pelo governo do Rio e a Benedita da Silva na corrida para o Senado

247 - O Partido dos Trabalhadores no estado do Rio de Janeiro decidiu apoiar Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo estadual e definiu a senadora Benedita da Silva (PT) como candidata ao Senado, consolidando sua estratégia eleitoral no estado. A definição também fortalece o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na região. A informação foi publicada neste domingo (19) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O diretório estadual do PT tomou a decisão por unanimidade durante reunião realizada no sábado (18). O encontro reuniu lideranças partidárias para discutir alianças e planejamento eleitoral.

Definição de alianças

A legenda aprovou o apoio ao prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD-RJ), como candidato ao governo estadual. No mesmo encontro, o partido confirmou a composição da chapa ao Senado, com Benedita da Silva (PT-RJ) como candidata titular.

A definição integra o esforço do partido para estruturar sua presença no estado e garantir um palanque alinhado à candidatura presidencial de Lula. A estratégia inclui a articulação com aliados e a consolidação de uma base política ampla.

Organização interna

Durante a reunião, o diretório também discutiu diretrizes para a comunicação partidária. A legenda decidiu manter as regras previstas no estatuto, com participação de mulheres e de diferentes correntes internas nas inserções institucionais.

A medida busca assegurar representatividade e equilíbrio nas ações de divulgação do partido ao longo do período eleitoral.

Próximos passos

O PT informou que realizará, no dia 23 de maio, o Encontro Estadual da legenda. O evento dará continuidade ao processo de organização interna e à definição das estratégias para as eleições no Rio de Janeiro.

A reunião deve reunir dirigentes e militantes para aprofundar o planejamento e alinhar as ações políticas no estado.