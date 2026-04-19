Indicadores melhoraram com Lula, mas isso ainda não garante a vitória, diz Rui Costa Pimenta

247 – Em entrevista à TV 247 na sexta-feira, 17 de abril de 2026, o presidente nacional do PCO, Rui Costa Pimenta, fez uma avaliação crítica da estratégia política e eleitoral do presidente Lula. Embora reconheça que os indicadores do atual governo sejam superiores aos do período anterior, Rui afirmou que isso ainda não é suficiente para assegurar uma vitória em 2026, já que a população continua enfrentando dificuldades concretas no dia a dia.

Ao comentar as entrevistas recentes concedidas por Lula, inclusive a conversa com Brasil 247, Revista Fórum e DCM, Rui sustentou que o principal desafio do presidente está em convencer um eleitorado que não vive de estatísticas, mas de experiências imediatas marcadas por renda curta, endividamento, trabalho precário e falta de perspectivas.

A síntese de sua avaliação apareceu de forma direta ao longo da entrevista. “Os indicadores de Lula são melhores, mas isso ainda não é o bastante”, afirmou, em linha com o argumento central desenvolvido durante a conversa.

Estatísticas não bastam para ganhar eleição

Rui reconheceu que o governo Lula apresenta números superiores aos verificados sob Jair Bolsonaro, mas insistiu que a disputa política não será decidida apenas com base em comparações técnicas ou indicadores macroeconômicos.

“A população não vive de estatísticas, a pessoa vive de coisas mais imediatas”, disse. Para ele, a situação social continua delicada, e a campanha não pode partir do pressuposto de que dados positivos, por si sós, serão suficientes para mobilizar os setores indecisos do eleitorado.

Na mesma linha, criticou o que considera ser uma excessiva ênfase do presidente na enumeração de realizações administrativas. “A repetição dele das estatísticas, do que já aconteceu no governo dele e tal, eu acho que isso daí é uma propaganda que deve ser feita, sim, mas na minha opinião não pode ser o carro-chefe de uma propaganda eleitoral para conquistar um eleitorado que está indeciso”, afirmou.

Segundo Rui, uma parcela expressiva da população brasileira não percebe o país como um lugar que esteja avançando de forma concreta. Ele descreveu um quadro social marcado por fechamento de negócios, aumento da precariedade urbana e dificuldades de consumo.

“A situação social no Brasil é muito delicada hoje. O governo teria que reconhecer isso”, declarou.

Críticas à comunicação de Lula

Ao comentar as recentes entrevistas do presidente, Rui afirmou que Lula se mostrou pressionado e ansioso para justificar a condução do governo. Sua impressão foi a de que o presidente estava concentrado em explicar o que fez, mas sem apresentar de forma suficientemente clara uma saída mobilizadora para os problemas atuais.

“Eu achei o Lula bastante tenso, agitado, ansioso por explicar o que o governo dele fez. Muito ansioso”, disse.

Ele também avaliou que Lula foi mais claro, na entrevista ao campo progressista, ao reafirmar sua disposição de disputar a reeleição. Ainda assim, considerou que o problema principal não estava apenas na formulação, mas no eixo geral da mensagem.

“Eu acho que a propaganda que o Lula faz dele mesmo é uma propaganda. Eu não vejo que ele vai se dar bem com essa propaganda aí. Modesta, minha modesta opinião, é que ele está no caminho errado”, afirmou.

O peso do bolso e a crise social

Para Rui, o ponto decisivo da eleição será a percepção concreta da população sobre sua vida material. Ele insistiu que o grande problema não é demonstrar que o atual governo é melhor do que o anterior, mas convencer os eleitores de que haverá melhora real nas condições de vida.

Durante a entrevista, ele retomou uma questão levantada ao próprio Lula sobre a dificuldade de o dinheiro chegar ao fim do mês. Na visão do dirigente do PCO, essa é a chave do problema eleitoral.

“O pessoal, dinheiro não chega no fim do mês. Os negócios aqui é dificílimo. Tem a quantidade de lugar fechado, falido, gigantesca. Tem um monte de gente morando na rua. O país apresenta um estado deplorável”, afirmou.

Ao comentar a resposta de Lula sobre o impacto das apostas esportivas, Rui discordou da linha adotada pelo presidente. Na sua leitura, as bets são menos uma causa moral da crise do que um sintoma do desespero social vivido por milhões de brasileiros.

“É um sintoma claro do desespero social. É uma válvula de escape para uma população que está com a corda no pescoço”, disse.

Propostas mais ousadas

Na visão de Rui, o governo e a eventual campanha de reeleição precisariam apresentar propostas mais arrojadas, com maior capacidade de mobilização popular. Ele mencionou temas como soberania sobre o petróleo, enfrentamento do rentismo e medidas mais diretas em favor da maioria trabalhadora.

“Ele deveria mostrar que vai melhorar a condição social da população”, afirmou.

Ao comentar a defesa do fim da escala 6x1, Rui considerou que a redução da jornada pode dialogar melhor com a massa assalariada do que a mera exibição de indicadores macroeconômicos. Ainda assim, ressaltou que seria necessário ir além de enunciados vagos e apresentar um programa mais robusto.

Ele também criticou a manutenção de um discurso de respeito integral aos contratos e à lógica hoje dominante da economia. Para Rui, isso reduz a margem de diferenciação política do governo e impede respostas mais fortes diante dos juros elevados, do aperto fiscal e da perda de capacidade de investimento do Estado.

“Se for respeitar tudo que está acontecendo, você não vai para lugar nenhum”, declarou.

Terceira via, Ciro Gomes e a pressão sobre Lula

Outro ponto abordado na entrevista foi o movimento de setores da burguesia para enfraquecer Lula antes da eleição. Rui comentou a possível candidatura de Ciro Gomes e a tentativa de reorganização de uma terceira via.

Segundo ele, o objetivo principal dessas movimentações é pressionar o presidente e difundir a ideia de que ele não seria capaz de derrotar Flávio Bolsonaro numa eventual disputa presidencial.

“A linha fundamental da burguesia nesse momento é pressionar o Lula, é tentar mostrar não só para ele, Lula e o PT, mas para o eleitorado, que o Lula não derrota o Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Na avaliação de Rui, a entrada de um candidato que se apresente como alternativa de centro ou centro-esquerda poderia cumprir a função de retirar votos do campo lulista e dificultar a consolidação da candidatura do presidente.

Alianças precárias e risco de abandono

Rui também demonstrou desconfiança em relação às alianças costuradas por Lula com setores da burguesia e da centro-direita. Para ele, esses apoios são frágeis e podem desaparecer caso se intensifique um movimento mais duro das elites contra o presidente.

“Se houver um movimento muito forte da burguesia contra a candidatura do Lula, você não pode confiar em nenhum desses aliados do Lula”, disse.

Ao recordar o golpe de Estado contra Dilma Rousseff, Rui afirmou que a experiência mostrou como aliados institucionais desapareceram ou se calaram quando a pressão das classes dominantes se intensificou. Na sua leitura, esse precedente deve servir de alerta para o campo progressista.

Entre a comparação com a direita e a disputa pelos indecisos

Ao longo da entrevista, Rui reconheceu que governos de esquerda tendem a ser melhores do que administrações de direita ou extrema direita. Mas insistiu que a questão eleitoral é mais complexa do que essa constatação.

“Não adianta você pregar para as pessoas que já estão convencidas de que devem votar na esquerda”, afirmou. Para ele, Lula precisa conquistar o eleitorado oscilante, que não se define de forma estável nem pela esquerda nem pela direita e busca respostas práticas para problemas concretos.

Essa parcela, disse ele, pode ser capturada por alternativas conservadoras se enxergar nelas algum tipo de promessa de saída, ainda que falsa. Como exemplo, citou o caso argentino e a ascensão de Javier Milei entre segmentos desesperados com a situação econômica.

O desafio de 2026

A fala de Rui Costa Pimenta, embora crítica, parte do reconhecimento de que Lula continua sendo a principal liderança do campo popular no Brasil. Sua advertência, no entanto, é que a simples exibição de bons números em relação ao passado recente não garantirá, automaticamente, a reconexão com o eleitorado que decidiu a eleição de 2022.

Na entrevista à TV 247, a mensagem foi clara: para enfrentar a extrema direita e evitar uma nova derrota histórica do campo progressista, Lula precisará combinar defesa de seu legado com um discurso mais conectado à vida real da população e a propostas que apontem, de forma inequívoca, para melhora concreta das condições de existência do povo brasileiro.