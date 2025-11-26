Bolsonarista Zé Trovão ataca Moraes e acusa o ministro de "ditador"

247 - O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) resolveu atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes nesta quarta-feira (26) após o STF declarar o trânsito de julgado dos processos judiciais de sete réus do inquérito da trama golpista. Com a decisão, Jair Bolsonaro (PL) e mais seis aliados não podem mais recorrer para não cumprir as punições determinadas pela Corte.

O parlamentar bolsonarista disse que o “Moraes é ditador, é um dos caras mais carrascos do País”. Zé Trovão também sugeriu que o magistrado tem medo das mobilizações eventualmente feitas pelo bolsonarismo. “Você acha que ele vai descontar a raiva em nós nas ruas? Não, ele pode descontar a sua raiva em Jair Messias Bolsonaro”, afirmou.

O deputado do PL também deu sinais de que uma greve está sendo articulada por caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro. A paralisação geral seria uma orientação vinda da própria família bolsonarista, informou o Portal Metrópoles.

“É isso que gostaríamos de fazer. É óbvio que nós queremos de toda maneira salvar o presidente Bolsonaro, mas a paralisação neste momento pode causar um caos ao nosso presidente”, disse Trovão.