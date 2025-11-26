Moraes dá 24 horas para advogados explicarem uso de celular de Nikolas com Bolsonaro na domiciliar

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (26) prazo de 24 horas para que advogados expliquem o motivo do deputado federal Nikolas Ferreira ter entrado com seu aparelho celular e utilizado a máquina enquanto visitava o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão domiciliar.

O documento assinado por Moraes menciona que Nikolas utilizou o aparelho "nos fundos da casa", "apesar da expressa proibição judicial".

O pedido foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR) para ciência.