TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Moraes dá 24 horas para advogados explicarem uso de celular de Nikolas com Bolsonaro na domiciliar

      Deputado usou o celular com Bolsonaro "apesar da expressa proibição judicial", segundo Moraes

      Nikolas Ferreira (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

      247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (26) prazo de 24 horas para que advogados expliquem o motivo do deputado federal Nikolas Ferreira ter entrado com seu aparelho celular e utilizado a máquina enquanto visitava o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      O documento assinado por Moraes menciona que Nikolas utilizou o aparelho "nos fundos da casa", "apesar da expressa proibição judicial". 

      O pedido foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR) para ciência. 

      Artigos Relacionados

      Tags