Bolsonaro apresenta melhora, mas segue na UTI em Brasília

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora no estado de saúde nas últimas horas, mas permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília. As informações foram divulgadas por médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico e publicadas pelo g1.

De acordo com o cardiologista Brasil Caiado, o quadro do ex-presidente evoluiu positivamente após um período inicial de preocupação. Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira (13), quando deu entrada na unidade hospitalar para tratar uma pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração.

Segundo o médico, os primeiros exames apontaram uma piora no estado clínico, o que exigiu atenção redobrada da equipe. "Nas primeiras horas, os exames laboratoriais indicaram uma piora do quadro, foi o que mais nos preocupou", relatou.

Apesar disso, a evolução recente foi considerada satisfatória. "Ontem foi o dia que ele, muito temerário, preocupado pelo cansaço, pela falta de ar, apresentou melhora progressiva", afirmou o cardiologista, destacando a resposta ao tratamento.

O especialista também descreveu o impacto da doença no estado emocional do paciente. "Nós percebemos que ele ficou um pouco temerário, apreensivo. Ele sentiu o peso dessa patologia um pouco mais. Mas, de qualquer forma, já temos um quadro bom, a tendência é melhorar", completou.

Bolsonaro, que está preso na unidade conhecida como Papudinha, em Brasília, por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado, foi levado ao hospital após apresentar agravamento no quadro respiratório.

O histórico recente de saúde do ex-presidente inclui outros episódios desde sua detenção. Em setembro do ano passado, ainda em prisão domiciliar, ele precisou de atendimento médico após apresentar vômitos, tontura e queda de pressão. Já em janeiro deste ano, quando estava na Superintendência da Polícia Federal, foi internado após passar mal e sofrer uma queda dentro da cela.

Posteriormente, ele foi transferido para a Papudinha a pedido da defesa, sob a justificativa de necessidade de acompanhamento médico mais próximo. A unidade dispõe de estrutura com suporte médico contínuo, incluindo atendimento 24 horas e serviços de fisioterapia.

Apesar das alegações de fragilidade na saúde, pedidos da defesa para concessão de prisão domiciliar foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma junta médica da Polícia Federal avaliou que, embora Bolsonaro necessite de cuidados, ele apresenta condições clínicas para permanecer na unidade prisional. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar, e o ex-presidente segue sob monitoramento intensivo.