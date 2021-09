Bolsonaro insufla base contra Alexandre de Moraes e confronta STF: “estão achando que vou recuar”

Em evento da extrema direita em Brasília, Jair Bolsonaro disse que Moraes “está contaminando a democracia” e responde a decisões recentes do Supremo. “Estão achando que vão me broxar. Estão achando que vou recuar” edit

247 - Em discurso na CPAC, evento da extrema direita realizado em Brasília e que reúne todas as figuras conhecidas do bolsonarismo, Jair Bolsonaro defendeu a participação de policiais militares nos atos do 7 de setembro, respondeu Rodrigo Maia e confrontou novamente o Supremo Tribunal Federal, com ataques específicos ao ministro Alexandre de Moraes, que tem fechado o cerco contra ações antidemocráticas.

“As sedes dos três poderes estão localizadas aqui em Brasília. Quando um ministro por ventura esteja aí saindo da tangente pela curva, eu converso com o ministro. Porque às vezes ele está saindo sem consciência, e a gente acerta. Quando um deputado federal ou senador está extrapolando, o que é comum? A princípio ele vai para o Conselho de Ética. E no Supremo Tribunal Federal quando um ministro está saindo pela tangente na curva, o que acontece com ele?”, introduziu Bolsonaro, antes de falar sobre Moraes.

“Não estou aqui criticando instituições - a Câmara, o Senado ou o Supremo. Todos nós que criticamos essas casas somos seres humanos passíveis de erro e uma das virtudes é o reconhecimento, é voltar atrás, é se redirecionar, fazer o mea culpa. Mas infelizmente tem um ministro do Supremo que está dando um tom completamente errado. Lá todos devem zelar pela Constituição”, prosseguiu.

“Não vou dar conselho para ninguém do Supremo, todos são maiores de 35 anos de idade, pessoas responsáveis. Com certeza temos bons ministros lá. Agora esse um está contaminando a democracia. Esse um está simplesmente ignorando vários incisos do artigo V da Constituição e outro dispositivo que fala da liberdade de expressão”, discursou Bolsonaro, insuflando suas bases.

“Vou pedir conselho ao Ives Gandra Filho aqui… calúnia, difamação, dá cadeia? Mesmo que por ventura dê uma pena mais pesada, essa pessoa tem que ser julgada. Geralmente é danos morais. Ninguém mais do que eu é agredido diuturnamente, até mesmo pela mídia tradicional”, disse ainda, em referência à prisão de Roberto Jefferson .

Em seguida, confrontou a Corte de forma genérica: “Falar em fraude agora virou fake news. Ou eu falo o que os cara querem ou abrem inquérito contra mim. Estão achando que vão me broxar. Estão achando que vou recuar. Eu sei que está do lado deles é muito, muito fácil, mas não fugirei da verdade e nem do compromisso que fiz para com vocês”.

