BRB aposta em recuperação e estima lucro de R$ 1 bilhão até 2028

247 - O presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Nelson de Souza, afirmou nesta quarta-feira (17) que a instituição trabalha com a perspectiva de alcançar lucro de R$ 1 bilhão até 2028. A declaração foi feita durante o 7º Brasília Summit, promovido pelo LIDE.

Segundo o executivo, a projeção faz parte de um plano de negócios elaborado após um período que classificou como um dos mais difíceis da história da instituição financeira.

"Fizemos um plano de negócios conservador que projeta que teremos chance de alcançar um lucro de 1 bilhão de reais em 2028. Não se trata de uma meta baseada em otimismo, trata-se de uma projeção construída com rigor técnico, responsabilidade e foco na sustentabilidade de longo prazo".

Ao comentar o cenário recente enfrentado pelo banco, Nelson de Souza destacou que os últimos meses foram marcados por desafios institucionais e pela necessidade de articulação entre diferentes órgãos públicos e entidades financeiras. As negociações culminaram no acordo de capitalização do BRB, apoiado pelo Fundo Garantidor de Crédito.

"Os últimos meses foram extremamente desafiadores para o BRB. O banco enfrentou uma das situações mais complexas da sua história. Houve questionamentos, legítimos, por parte do mercado, dos órgãos de controle e da sociedade, além da necessidade de construção de uma solução institucional envolvendo o governo do Distrito Federal, a União, o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal, além de diversas instituições financeiras. Ficou claro que não se tratava de uma decisão que pudesse ser resolvida por uma única instituição. De forma republicana, essa solução foi construída, homologada e aprovada pelas instâncias competentes. E quero reafirmar: o BRB continua honrando integralmente seus compromissos e seguirá cumprindo suas obrigações com responsabilidade e respeito aos seus clientes, acionistas e a população do Distrito Federal".

O presidente afirmou que a instituição está concentrada em recuperar sua posição e fortalecer sua atuação no mercado.

"Estamos trabalhando para reconstruir o banco".

Segundo ele, sinais dessa recuperação já podem ser observados no comportamento dos correntistas.

"Os clientes voltaram a depositar no BRB".

Nelson de Souza também afirmou que a instituição continuará empenhada em aprimorar sua governança e sua relação com a sociedade.

"O BRB contribuirá e continuará contribuindo sua missão com mais transparência e eficiência".

A projeção de lucro bilionário para 2028, segundo o presidente, está baseada em critérios conservadores e em uma estratégia voltada para a sustentabilidade financeira de longo prazo, após um período de forte turbulência institucional enfrentado pelo banco.