BRB contrata escritório Machado Meyer para investigar fatos da operação Compliance Zero

247 – O BRB – Banco de Brasília S.A. informou que contratou uma investigação independente para apurar eventuais fatos relacionados à operação Compliance Zero. A decisão dá continuidade ao comunicado divulgado ao mercado em 19 de novembro de 2025. As informações são do próprio BRB, conforme nota distribuída aos acionistas e ao mercado – e divulgada pela Agência Brasília.

Segundo o banco, o escritório Machado, Meyer, Sendacz, Opice e Romano Advogados (Machado Meyer Advogados) será responsável por conduzir a investigação, com apoio técnico da Kroll Associates Brasil Ltda. (Kroll). O trabalho será reportado exclusivamente ao Comitê Independente de Investigação, criado em 28 de novembro de 2025 pela Portaria Presi nº 2025/016.

Comitê independente atuará sem influência da gestão anterior

O BRB enfatizou que o comitê é composto por executivos que “não possuíam qualquer função no BRB – Banco de Brasília S.A. durante o período avaliado”, o que, segundo a instituição, garante autonomia e imparcialidade na análise dos fatos associados à operação.

Banco promete transparência, respeitando limites legais

A instituição afirmou ainda que continuará atualizando o mercado e seus acionistas sobre fatos relevantes ligados à investigação, em conformidade com a legislação vigente, com sua Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes e com a Resolução CVM nº 44/2021.

O BRB acrescentou que informações protegidas por sigilo, em razão da natureza confidencial da apuração, serão resguardadas para proteger os interesses da companhia e garantir a condução adequada dos trabalhos.