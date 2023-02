Cappelli a Bolsonaro: 'não adianta correr. A lei será cumprida'

"Vive escondido no exterior como um covarde", afirmou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli edit

247 - O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, sugeriu nesta quinta-feira (2) que será investigado o plano de Jair Bolsonaro (PL) para dar um golpe de estado. No Twitter, Cappelli fez comparações entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o seu antecessor. De acordo com o STF, aumentaram as chances de o ex-ocupante do Planalto ser preso.

"Um Homem enfrentou todo tipo de injúrias e agressões. Preso por 580 dias injustamente, nunca fugiu, jamais se curvou. O outro vive escondido no exterior como um covarde enquanto seus ratos começam a pular desesperados do barco. Não adianta correr. A lei será cumprida", afirmou o secretário.

A tentativa de golpe teria apoio do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O objetivo seria conseguir falas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e que pudessem comprometer o juiz.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi quem admitiu os detalhes do plano. O ministro Alexandre de Moraes determinou que policiais federais possam ouvir o parlamentar.

Durante a sua gestão, Bolsonaro tentou estimular uma parte da sociedade a pensar que o Judiciário atrapalhava o governo. O ex-chefe do Executivo federal também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

Críticas ao Judiciário são uma das alternativas do norte-americano Steve Bannon, 69 anos, que tentou nos últimos dez anos fazer partidos de direita chegarem ao poder nos Estados Unidos e em outros países. Em janeiro de 2021, quando o então presidente Donald Trump perdeu a eleição, apoiadores invadiram o Legislativo e acusaram o sistema eleitoral de ser fraudulento.

Bannon, ex-estrategista de Trump, teve um encontro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA após o segundo turno da eleição no Brasil e aconselhou o parlamentar a questionar o resultado.

Em novembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

No dia 12 de janeiro de 2023, policiais federais encontraram na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres em Brasília (DF), um documento com estratégias para uma tentativa de golpe no País. Quatro dias antes, bolsonaristas invadiram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto.

