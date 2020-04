Carlos Bolsonaro ataca Rodrigo Maia: ‘desse tamanho e ainda tá com fome’

247 - O vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair, atacou o presidente da Câmara de Deputados no Twitter, nesta segunda-feira, 6. Em postagem, Carlos reproduziu um vídeo de Maia comentando: “desse tamanho e ainda tá com fome!”.

No vídeo, Maia criticava a ação dos apoiadores do governo federal, em entrevista à TV Band no domingo, 5. O chefe da Câmara afirma que o “gabinete do ódio” está operando no Planalto e denunciou que empresários brasileiros “patrocinam” robôs para divulgar notícias falsas nas redes sociais.

“Toda semana eles tentam criar uma nova narrativa para enfraquecer o Parlamento, para enfraquecer o ministro Mandetta. (…) Acho que a sociedade nesse momento começa a entender que há muitas informações falsas, muitas mentiras, mas, mais do que isso, muita irresponsabilidade, que tem sido, infelizmente, muitas vezes comandada pelo próprio presidente da República”, também disse Maia na entrevista.

O deputado é mais um dos que estão sendo atacados pelos bolsonaristas para defender Jair Bolsonaro, que está cada vez mais isolado. Além de Maia, o vice-presidente general Hamilton Mourão, o governador do Maranhão, Flávio Dino e, principalmente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foram alvos de ataques nas redes sociais. Além, obviamente, dos governadores estaduais.

A situação se dá pelo isolamento do governo federal em relação à política para impedir a propagação do coronavírus. Enquanto o centrão, os governadores e Mandetta defendem a orientação da OMS, em defesa do isolamento social, Bolsonaro e alguns empresários fazem campanha pelo fim da quarentena com a campanha “O Brasil Não Pode Parar”.

