Cidadania apoiará o governo Lula em um primeiro momento

247 - O Cidadania decidiu apoiar formalmente o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. O partido não sinalizou se o apoio vai durar os quatro anos da próxima gestão, que tem início no dia 1 de janeiro. "É difícil dizer quanto tempo isso levará", disse o presidente do Cidadania, Roberto Freire. O partido apoiou a senadora Simone Tebet (MDB-MS) no primeiro turno da eleição presidencial.

De acordo com o dirigente, "o partido entende esse governo como de superação de riscos da democracia". "Então vai dar o apoio necessário durante esse processo", afirmou.

Na prática, os cinco deputados federais e a única senadora da legenda, Eliziane Gama (MA), farão parte da base de apoio parlamentar do governo no Congresso. A senadora faz parte da equipe de transição de Lula.

O Cidadania faz parte de uma federação com o PSDB, que declarou independência do governo Lula. Teoricamente, os dois partidos deveriam se comportar como uma legenda só, mas Freire não vê problema. "Estamos juntos com o PSDB nos governos de Eduardo Leite (RS) e Raquel Lyra (PE), mas nesse caso cada um tem seu próprio tempo", disse.

O presidente eleito teve nesta quinta-feira (10) um encontro com aliados em Brasília (DF). O petista e o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), reforçaram que o governo vai conciliar responsabilidade fiscal e direitos sociais.

O próximo presidente brasileiro também fez críticas à reação do mercado após o anúncio de novos nomes para o gabinete de transição. A Bolsa de Valores perdeu pontos e o dólar aumentou.

