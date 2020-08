CNMP adia pela 41ª vez julgamento do caso do Power Point de Deltan contra Lula

247 - O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato, voltou a se beneficiar no Conselho Nacional do Ministério Público, que adiou nesta terça-feira (18) pela 41ª vez o caso do Power Point contra o ex-presidente Lula.

A mesma ação, que estava na pauta da sessão do órgão nesta manhã, já foi adiada outras 40 vezes. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, que conduziu a sessão, passou outros casos na frente, deixando esse processo de fora.

O caso, que julgaria um recurso apresentado pela defesa de Lula, continua em pauta e pode ser chamado na próxima sessão. Os advogados do ex-presidente argumentam que, na apresentação, Deltan mostrou Lula como culpado antes de ser julgado, e acusados de ter cometido atos que ainda estavam sendo investigados.

Nesta segunda-feira (17), duas decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal beneficiaram o procurador, que chama as ações de “perseguição” contra ele. A primeira de Luiz Fux , que suspendeu a advertência aplicada contra Deltan em novembro de 2019 por críticas ao STF, e a segunda de Celso de Mello, que afetou outros dois processos .

No julgamento de hoje, o relator do caso, Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, falou sobre possível candidatura do lava-jatista nas eleições de 2022 para justificar o seu possível afastamento.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.