Coletivos espalham projeções pela cidade: “Procura-se Ibaneis” (vídeo)

247 - Uma campanha liderada pelos coletivos Alvorada e e Mobiliza DF colocou o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, no centro de questionamentos públicos sobre sua gestão. A ação, intitulada “Procura-se Ibaneis”, foi lançada com o objetivo de cobrar esclarecimentos sobre supostas relações com o Banco Master.

A mobilização ocorre em meio a investigações que apuram possíveis irregularidades envolvendo operações financeiras e contratos firmados durante o período em que Ibaneis esteve à frente do Governo do Distrito Federal. Segundo os organizadores, até o momento não houve manifestação pública do ex-governador sobre os pontos levantados.

Como parte da campanha, os coletivos realizaram projeções visuais em locais estratégicos de Brasília no último dia 21 de abril, data em que a capital federal celebrou seu aniversário. Entre os pontos escolhidos para a ação estão o prédio do BRB, no Setor Bancário Sul, a Torre de TV de Brasília e o Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Os organizadores também associaram as denúncias à situação fiscal do Distrito Federal, criticando a ausência de celebrações oficiais no aniversário da capital. Segundo eles, dificuldades financeiras enfrentadas pelo governo local teriam impacto direto na realização de eventos públicos, cenário que foi destacado no material da campanha.

Em meio às críticas, termos como “Master Corruption” passaram a ser utilizados por opositores para se referir às suspeitas levantadas, embora os próprios organizadores reconheçam que as acusações ainda dependem de apuração oficial e não há conclusão definitiva da Justiça sobre o caso.