Ex-presidente do BRB encomendou "estratégias jurídicas" para liquidação do Master 50 dias antes

247 - O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, já considerava a possibilidade de liquidação do Banco Master cerca de 50 dias antes da medida ser oficialmente decretada pelo Banco Central (BC), segundo mensagem interna. O conteúdo indica que, ainda em setembro de 2025, a cúpula do banco público buscava alternativas jurídicas para lidar com um eventual desfecho negativo envolvendo a instituição financeira, relata o Metrópoles.

A mensagem foi enviada em 29 de setembro de 2025 ao então diretor jurídico do BRB, Jacques Veloso. No texto, Paulo Henrique Costa afirmou: “Jacques, precisamos definir as estratégias jurídicas para o cenário de liquidação do Master”. Àquela altura, o BRB já havia adquirido carteiras consideradas problemáticas do Banco Master e enfrentava a negativa do Banco Central para a compra da instituição.

No início daquele mesmo mês, o BC havia rejeitado formalmente a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB. Paralelamente, órgãos de controle já conduziam investigações relacionadas à operação. O cenário culminou na decisão do Banco Central de decretar a liquidação extrajudicial do Master, medida que ocorreu semanas depois da troca de mensagens.

No mesmo dia em que a liquidação foi anunciada, a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Compliance Zero. A ação resultou no afastamento de Paulo Henrique Costa da presidência do BRB, além de mandados de busca e apreensão. Meses depois, em 17 de abril de 2026, o ex-dirigente foi preso sob suspeita de envolvimento em um esquema de recebimento de propina por meio de imóveis avaliados em R$ 146,5 milhões, supostamente em troca de favorecimento ao Banco Master.

Em resposta à reportagem, Jacques Veloso afirmou, por meio de assessoria, que houve uma mobilização técnica para avaliar os possíveis cenários. “Diante da solicitação, foi realizada reunião técnica com apoio de advogado especializado para avaliar cenários e medidas em caso de eventual liquidação do Banco Master”, declarou.

Ele acrescentou que a área jurídica do banco foi acionada para mapear alternativas legais. “Na ocasião, o ex-presidente do BRB requereu ao jurídico informações sobre as alternativas legais disponíveis. Com a decretação da liquidação, foi contratado escritório especializado e instituído grupo de trabalho interno dedicado ao tema. Também foram ajuizadas medidas judiciais visando resguardar os interesses do BRB”, disse o ex-diretor jurídico.