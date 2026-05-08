‘Com diplomacia altiva, Lula defendeu a soberania e demonstrou a Trump a importância do Brasil no mundo’, avalia José Guimarães

247 - O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, afirmou nesta sexta-feira (8), pela rede social X, que a diplomacia altiva de Lula reforçou a soberania nacional e apresentou a Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, a importância global do Brasil, descrito por ele como a maior economia do hemisfério sul, um País de alta tecnologia, protagonista na agricultura, na segurança alimentar, na aviação, no PIX e na transição energética.

O titular da SRI avaliou a agenda do presidente Lula em Washington e destacou a recepção dada por Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca. O ministro associou o encontro à projeção internacional do país e à política externa conduzida pelo governo brasileiro.

Ministro destaca peso internacional do Brasil

José Guimarães afirmou que a forma como Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, recebeu Lula reforçou o papel do Brasil no cenário global. “A deferência com que Donald Trump recebeu o presidente @LulaOficial na Casa Branca é um lembrete do tamanho e da importância do Brasil no mundo”, escreveu o titular da SRI.

Na avaliação do ministro, o país reúne atributos econômicos, tecnológicos e produtivos que explicam sua relevância internacional. Ele ressaltou a força da economia brasileira no hemisfério sul e citou avanços em setores estratégicos. De acordo com Guimarães, “somos a maior economia do hemisfério sul, um país de alta tecnologia que fez uma revolução agrícola e hoje é essencial para a segurança alimentar do planeta”.

Guimarães associa política externa de Lula à soberania nacional

O ministro também destacou áreas em que o Brasil projeta capacidade produtiva e inovação. Na publicação, ele mencionou a indústria aeronáutica, o sistema de pagamentos instantâneos PIX e o papel brasileiro na agenda energética.

“Produzimos aeronaves, inovamos com o PIX e estamos na linha de frente da transição energética. É este o Brasil que o mundo vê e que o presidente Trump respeita. E esse Brasil só existe porque temos uma política externa ativa e altiva, cujo maior representante é o presidente Lula”, continuou.

Ao defender a linha diplomática do governo, Guimarães afirmou que o Brasil atua como protagonista em debates internacionais e preserva sua soberania nas relações externas. A fala reforça a leitura do ministro de que Lula busca ampliar a presença brasileira na governança global sem abrir mão dos interesses nacionais.

“Ativa porque somos protagonistas na governança global e porque não é possível resolver os problemas do planeta sem ter a participação brasileira. E diplomacia altiva porque nunca abrimos mão da soberania. E é este o Brasil que orgulha os brasileiros. Um país que conhece suas adversidades, mas que sabe de sua potência e do seu lugar no mundo”.

Encontro em Washington ganha leitura política no governo

A avaliação de José Guimarães enquadra a reunião entre Lula e Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, como um gesto de reconhecimento ao peso do Brasil. Para o ministro, a agenda em Washington evidenciou a combinação entre soberania, presença internacional e capacidade produtiva do país.

A manifestação do titular da SRI também reforça a defesa da política externa do governo Lula como instrumento de afirmação nacional. Em sua leitura, o Brasil ocupa um espaço indispensável nas discussões globais e deve atuar com protagonismo em temas que envolvem economia, tecnologia, segurança alimentar e transição energética.