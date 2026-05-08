CNI vê reunião entre Lula e Trump como passo oportuno para relação bilateral

247 - A Confederação Nacional da Indústria avaliou como “importante e oportuno” o encontro realizado na quinta-feira (7) entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a entidade, a reunião abre espaço para que Brasil e EUA tratem divergências políticas de forma institucional e avancem em temas estratégicos para a relação bilateral. As informações são do Broadcast.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que o diálogo direto entre os chefes de Estado é essencial para destravar uma agenda comum entre os dois países. “É importante que qualquer desentendimento ou diferenças políticas sejam deixados de lado e que assuntos estratégicos sejam tratados de forma técnica”, disse Alban.

A entidade industrial brasileira afirma que tem atuado para facilitar a interlocução entre Brasil e Estados Unidos desde o início do tarifaço americano. Para a CNI, a retomada de canais de diálogo em alto nível é decisiva para reduzir ruídos políticos e permitir que temas econômicos, produtivos e comerciais sejam conduzidos com previsibilidade.

Na próxima segunda-feira (11), a CNI promoverá em Nova York o Brasil-U.S. Industry Day, evento que deve reunir mais de 500 lideranças empresariais, investidores e autoridades dos dois países. Segundo a entidade, mais de 30% do público previsto será formado por participantes americanos.

O encontro terá como objetivo discutir uma agenda estratégica comum para fortalecer a competitividade industrial, com foco em investimentos, inovação, financiamento produtivo e integração de cadeias de valor. A iniciativa ocorre em meio ao esforço da indústria brasileira para ampliar canais de cooperação com empresas e instituições dos Estados Unidos.

Alban também afirmou que a CNI está à disposição para contribuir com a formulação das propostas que o Brasil levará à próxima reunião entre os governos dos dois países. “Buscamos estreitar parcerias principalmente em setores estratégicos como minerais críticos, inovação e energia para a construção de uma agenda de médio e longo prazo”, declarou o presidente da entidade.

A posição da CNI indica que o setor industrial brasileiro vê na aproximação entre Lula e Trump uma oportunidade para reorganizar a relação econômica bilateral em bases mais técnicas. A entidade busca dar protagonismo à indústria na construção de uma agenda de médio e longo prazo, especialmente em áreas consideradas decisivas para a competitividade e a transição produtiva.