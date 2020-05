Conselho do Banco do Brasil pede auditoria sobre propaganda em site de fake news bolsonarista

O pedido surgiu do representante dos funcionários no Conselho de Administração do BB, Reinaldo Fujimoto. A empresa estatal havia retirado seus anúncios do Jornal da Cidade, mas voltou atrás sob pressão de Carlos Bolsonaro e da Secom da Presidência edit

247 - Representante dos funcionários no Conselho de Administração do Banco do Brasil, Reinaldo Fujimoto, enviou um ofício ao comitê pedindo uma auditoria interna para investigar a veiculação de propagandas do banco em sites bolsonaristas acusados de espalhar fake news. Ele pede ainda detalhes sobre a aplicação de verba publicitária do banco público em sites e plataformas digitais.

A instituição havia sido alertada pela Sleeping Giants Brasil - que procura acabar com o financiamento (por meio de anúncios) de sites que espalham mentiras - e anunciou no twitter que retiram as propagandas do portal Jornal da Cidade.

Agradecemos o envio da informação, comunicamos que os anúncios de comunicação automática foram retirados e o referido site bloqueado.

Repudiamos qualquer disseminação de FakeNews. May 20, 2020

O banco, entretanto, voltou a anunciar no jornal sob pressão do secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, e do vereador e filho 02 de Jair Bolsonaro, Carlos. O dirigente da Secom defendeu intervenção no Banco e sofreu pressão do vereador, que atuou junto o filho do vice-presidente Hamilton Mourão, Antônio Mourão, e do presidente do banco, Rubem Novaes.

