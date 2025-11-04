CPI do Crime Organizado é instalada no Senado e aprova pedidos de informações a Múcio e Lewandowski

247 - A reunião de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o crime organizado foi concluída nesta terça-feira (4) no Senado, com o relator, Alessandro Vieira (MDB-SE), tendo aprovado seus pedidos de informações dirigidos aos ministros José Múcio (Defesa) e Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), além das Forças Armadas.

Nos requerimentos, aprovados pelo colegiado, conforme anunciado pelo presidente da CPI, Fabiano Contarato (PT-ES), o relator não fez em sua leitura menção ao governo do Rio de Janeiro, que cometeu uma chacina policial, matando ao menos 121 pessoas, na última terça-feira (28).

“Aprovados os requerimentos”, anunciou Contarato antes de aprovar também o relatório e declarar o encerramento da reunião, conforme transmissão da TV Senado no YouTube.