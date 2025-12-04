CPMI do INSS rejeita convocação de filho de Lula e Jorge Messias

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social (CPMI do INSS) colocou em votação diversos requerimentos nesta quinta-feira (4).

As convocações de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como "Lulinha", e do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), foram rejeitadas.

Por outro lado, o colegiado aprovou a convocação e a quebra do sigilo telemático, bancário e fiscal do dono do Banco Master, Daniel Bueno Vorcaro. A CPMI aprovou ainda a convocação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O Ministério da Previdência Social informou no dia 27 de novembro já ter restituído R$ 2,56 bilhões a 3,75 milhões de aposentados e pensionistas lesados pelo esquema de corrupção no INSS, no qual eram realizados descontos ilegais dos benefícios previdenciários pagos.