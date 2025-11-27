Em vitória do governo, CPMI do INSS adia convocação de Messias

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiu adiar, nesta quinta-feira (27), a análise do pedido para convocar o advogado-geral da União, Jorge Messias. A votação do requerimento, que mira o ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi remarcada para 4 de dezembro, após entendimento entre integrantes da base governista e outros parlamentares do colegiado.

Segundo o Metrópoles, o adiamento foi anunciado pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), em meio à pressão de deputados e senadores da oposição e de parte do chamado “centrão”, autores dos requerimentos que pedem a presença de Messias na comissão. Eles afirmam que o titular da Advocacia-Geral da União (AGU) teria supostamente sido alertado sobre o esquema fraudulento envolvendo aposentados e pensionistas e, mesmo assim, não teria tomado providências.

Ao comunicar o adiamento da votação, o presidente da CPMI defendeu a necessidade de aprofundar as apurações e afirmou que a presença do advogado-geral da União será importante para esclarecer dúvidas sobre o caso.