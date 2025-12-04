Pimenta critica "vazamento seletivo" e "tentativa de politizar" a CPMI do INSS

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) rejeita as acusações infundadas feitas contra Fabio Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), no âmbito da CPMI que apura fraudes no INSS. “Se trata de um factoide baseado em um depoimento de um desafeto do Careca do INSS, sem nenhuma prova, sem nenhuma consistência, sobre temas que não tem absolutamente nenhuma relação com INSS ou Consignado”.

Para o deputado, o vazamento seletivo de um suposto depoimento de pessoa investigada pela Polícia Federal é um gravíssimo indício de manipulação política das investigações por membros da CPMI. “Lamento profundamente que parlamentares tentem instrumentalizar um debate político em um ambiente de investigação sobre fraudes no INSS, tentando trazer uma acusação absolutamente sem provas para tentar criar aqui um ambiente de disputa pré-eleitoral”.

Este vazamento parcial e gravíssimo precisa ser esclarecido pela presidência da CPMI, que é responsável pela guarda e acesso a documentos referentes à investigação.

Este é mais um crime cometido por aqueles que nunca quiseram esclarecer nada e querem tumultuar as investigações conduzidas com seriedade, na tentativa de encobrir os crimes cometidos e tirar proveito político da situação.