‘Democratas progressistas dos EUA estão sintonizados conosco para investigar o dinheiro do filme Dark Horse’, afirma Uczai

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), afirmou que democratas progressistas dos Estados Unidos apoiam uma investigação sobre o dinheiro destinado ao filme Dark Horse, em um caso que envolve R$ 61 milhões já enviados, com apoio do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso por suspeita de fraudes financeiras de ao menos R$ 12 bilhões. O petista também criticou a tentativa do governo do presidente dos EUA, Donald Trump (Partido Republicano), de aplicar um tarifaço de 25% sobre parte das exportações brasileiras por causa de condenações em inquérito sobre tentativas de golpe.

"Democratas progressistas estão muito sintonizados conosco", disse Uczai, ao defender "pressão" contra a gestão trumpista. O caso envolve o Havengate Development Fund, administrado por Paulo Calixto, advogado do deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos EUA. A estrutura recebeu parte dos R$ 61 milhões enviados em 2025 por Vorcaro, a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para financiar o longa.

A articulação em Washington também busca enfrentar a proposta de tarifa de 25% contra parte dos produtos brasileiros. Nesta semana, os EUA criticaram o Pix e, sem apresentar provas, acusaram o Brasil de adotar práticas desleais no comércio.

Em reportagem publicada em 27 de maio, o Intercept Brasil informou que Eduardo Bolsonaro tratou do financiamento do filme Dark Horse com Daniel Vorcaro, por intermédio de Thiago Miranda, sócio do Portal Leo Dias. Segundo a publicação, o deputado cassado solicitou o envio do “máximo” de recursos aos Estados Unidos.

Na mesma data, a Agência Pública revelou que Eduardo Bolsonaro e Karina Ferreira da Gama procuraram uma empresa com atuação na Hungria e na Holanda para transferir valores destinados ao longa.

Karina Gama integra a GoUp Entertainment, companhia que participou da produção do filme sobre Jair Bolsonaro. O ex-mandatário cumpre prisão domiciliar depois de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.