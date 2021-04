Deputado bolsonarista ataca CPI e fala em "guerra civil" se tentarem afastar Bolsonaro

247 - O deputado bolsonarista Otoni de Paula atacou a CPI da Covid, que investiga atuação de Jair Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus. Nas redes sociais, nesta terça-feira, 20, o deputado falou em "guerra civil" se tentarem afastar Bolsonaro.

“Aviso aos senhores senadores e deputados federais, o presidente Jair Bolsonaro não vai negociar sua honra pela cadeira da presidência e só levantará de lá morto”, afirmou. “Estou avisando, o plano dos senhores irá desencadear uma guerra civil nesse país. Sejam responsáveis”, destacou.

Aviso aos senhores senadores e deputados federais, o PR @jairbolsonaro não vai negociar sua honra pela cadeira da presidência e só levantará de lá morto. Estou avisando, o plano dos senhores irá desencadear uma guerra civil nesse país. Sejam responsáveis. #EuAutorizoPresidente April 19, 2021

Bolsonaristas tentam controlar CPI

O deputado federal Daniel Silveira (PSL), preso em regime domiciliar por ter pronunciado ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ao procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, nesta segunda-feira, 19, para que o senador Renan Calheiros (MDB) não seja o relator da CPI da Covid no Senado.

Silveira defende que a PGR faça uma “intervenção judicial” para que Renan seja impedido de relatar a CPI porque o senador é pai do governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), que “possivelmente” será investigado pelo colegiado.

Após pressão de Jair Bolsonaro (principal alvo da CPI), os parlamentares também investigarão os repasses do governo federal a governos estaduais e a municípios.

Disputa entre Bolsonaro e Renan

Calheiros tem sido alvo de bolsonaristas nas redes sociais e pediu suspensão de contas bolsonaristas no Twitter.

Bolsonaro ainda tenta colocar um aliado seu na relatoria da CPI, e assim minimizar os efeitos que ele possa vir a ter contra ele. Os preferidos pelo governo para assumir as funções são os senadores Eduardo Girão (Podemos) e Marcos Rogério (DEM).

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) acusou o governo Jair Bolsonaro de tentar manobrar para conseguir a maioria no Tribunal de Contas da União (TCU) e se blindar contra uma acusação de eventual crime de responsabilidade por causa da sanção do Orçamento de 2021. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

"O Orçamento atual é um verdadeiro tour da França. Festival de irregularidades e sequestro de R$ 51 bi para emendas parlamentares e do ex-relator. Trocar ministro do TCU para tentar driblar a inconstitucionalidade do que foi aprovado pelo Congresso é absurdo", disse Renan em sua página no no Twitter.

De acordo com a colunista, um dos ministros do TCU, Raimundo Carreiro, comunicou ao senador que pode deixar o TCU para assumir uma embaixada de Portugal, abrindo vaga para que Bolsonaro indique um novo ministro ligado a ele.

Um dos nomes aventados é o do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG).

"O jogo de xadrez pode enfrentar dificuldades. Já há articulações em andamento para que a senadora Katia Abreu, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado, dificulta a indicação de Carreiro para qualquer embaixada, já que ela teria que ser aprovada pelo colegiado", salientou Mônica.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.