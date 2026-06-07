'Eduardo Bolsonaro será preso, mas pedirá asilo político', prevê Lindbergh (vídeo)

247 – O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deve pedir asilo político caso o Supremo Tribunal Federal o condene e determine sua prisão no processo sobre coação judicial, com julgamento marcado para começar em 16 de junho. O parlamentar publicou um vídeo neste domingo (7), na rede social X, para comentar a situação de Eduardo Bolsonaro, que mora atualmente nos Estados Unidos.

A denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta articulações do ex-parlamentar com o governo do atual presidente dos EUA, Donald Trump, com o objetivo de pressionar autoridades brasileiras a soltarem Jair Bolsonaro (PL), políticos e eleitores condenados em investigações sobre ações golpistas no Brasil. "Ele vai pedir asilo", escreveu Lindbergh.

O parlamentar do PT afirmou que Eduardo Bolsonaro deve enfrentar condenação no Supremo. Lindbergh associou o caso às iniciativas externas da família Bolsonaro contra instituições brasileiras e contra instrumentos estratégicos do país, como o Pix.

"Tenho convicção de que Eduardo será julgado, condenado e preso", continuou Lindbergh. "Até porque a família Bolsonaro segue atacando o Brasil, pedindo mais tarifaço, ataques ao Pix e interferência dos EUA nas eleições deste ano. Ou seja, eles seguem no projeto de golpe continuado contra a nossa soberania e democracia", afirmou.

O caso tramita no STF no contexto das investigações sobre ações de pressão contra autoridades brasileiras. A acusação da PGR afirma que Eduardo Bolsonaro atuou junto ao governo de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, para estimular medidas contra o Brasil e interferir em processos ligados à responsabilização de Jair Bolsonaro e de aliados.

Lindbergh também relacionou a conduta da família Bolsonaro ao que classificou como ataque continuado à soberania nacional. Para o deputado, a busca por sanções externas, a defesa de tarifaço e as críticas ao Pix integram uma estratégia política contra o Brasil.

A menção ao Pix ocorre em meio a pressões dos Estados Unidos contra o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. O tema entrou no debate político após críticas do governo norte-americano e declarações de aliados bolsonaristas em defesa de maior aproximação com interesses externos.

O STF já condenou 29 pessoas no inquérito da trama golpista. Jair Bolsonaro recebeu a maior pena, de 27 anos de prisão. Na investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, a Corte anunciou mais de 1,4 mil condenações.

O julgamento de Eduardo Bolsonaro está previsto para começar em 16 de junho. Em 18 de dezembro de 2025, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados cassou o mandato dele por excesso de faltas. O ex-parlamentar reside nos EUA desde o começo do ano passado.