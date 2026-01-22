Enfermeiro que matou pacientes com desinfetante pode ter feito longa lista de vítimas e polícia investiga novos casos

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal ampliou as investigações sobre as mortes ocorridas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Brasília e passou a apurar outros dois óbitos considerados suspeitos. Os novos casos surgiram após familiares das supostas vítimas procurarem a delegacia responsável para relatar circunstâncias semelhantes às já investigadas, envolvendo a aplicação de medicamentos antes das mortes.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil. De acordo com os relatos feitos pelos familiares, as duas mortes ocorreram de forma repentina, logo após a administração de medicamentos durante a internação na UTI. As características descritas chamaram a atenção dos investigadores por apresentarem semelhanças com os casos em que três pacientes teriam sido assassinados por meio de injeções letais.

Pessoas próximas às vítimas afirmaram ainda se lembrar da atuação de Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, técnico de enfermagem apontado pela polícia como o principal responsável pelas aplicações investigadas até o momento. O nome dele já figura como suspeito central nos inquéritos que apuram os homicídios anteriores ocorridos na unidade hospitalar.

Segundo investigadores, os familiares dessas novas supostas vítimas foram ouvidos de maneira informal. A Polícia Civil pretende colher depoimentos oficiais nos próximos dias e já se prepara para requisitar ao hospital os prontuários médicos dos pacientes, com o objetivo de verificar se existe conexão direta entre os novos relatos e os crimes sob investigação.

Apesar do avanço das apurações, a motivação dos crimes ainda permanece desconhecida. Conforme os investigadores, até agora não foi identificada nenhuma relação direta entre as vítimas já confirmadas. Elas pertencem a famílias diferentes, têm origens distintas e exerciam profissões variadas, o que dificulta a identificação de um padrão claro.

A polícia também aguarda a conclusão dos laudos periciais de equipamentos eletrônicos apreendidos durante a investigação. A expectativa é de que a análise desse material ajude a esclarecer o que os investigadores classificam como a última "peça do quebra-cabeça" para compreender o que teria levado os suspeitos a cometerem os crimes.

O caso segue em andamento e novas diligências devem ser realizadas nos próximos dias, incluindo a análise detalhada de documentos médicos e a oitiva de testemunhas, enquanto a Polícia Civil trabalha para confirmar se há mais vítimas além das já identificadas.