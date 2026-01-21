Polícia investiga quarta técnica de enfermagem por mortes em UTI

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal investiga uma quarta técnica de enfermagem por envolvimento na morte de três pessoas no Hospital Anchieta, em Taguatinga (DF). A profissional seria mais uma participante dos homicídios em série de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (21) pelo Metrópoles, uma técnica de enfermagem de 40 anos, natural de Goiás, também responde a processo por homicídio doloso qualificado.

Alvos da Operação Anúbis, da Polícia Civil, três técnicos de enfermagem foram presos até agora - Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, Amanda Rodrigues de Sousa e Marcela Camilly Alves da Silva.

Os enfermeiros teriam matado João Clemente Pereira, 63 anos, servidor da Caesb; Miranilde Pereira da Silva (à direita), professora aposentada, de 75 anos, e Marcos Moreira (ao centro), 33 anos, servidor dos Correios.