Fantástico, da Globo, mostra imagens do dinheiro apreendido na casa de Mauro Cid, ajudante de Bolsonaro

Foram encontrados US$ 35 mil em dinheiro vivo na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Cid agora é investigado também por lavagem de dinheiro edit

Apoie o 247

Google News

247 - O Fantástico, programa dominical da TV Globo, exibiu em sua última edição imagens do dinheiro apreendido pela Polícia Federal na casa do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). A apreensão ocorreu durante a execução de mandados da Operação Venire, que investiga um esquema de falsificação de certificados de vacinação contra Covid-19.

A PF apreendeu na casa do militar US$ 35 mil em dinheiro vivo. O dinheiro estava guardado em um cofre. "Agentes descobriram que Mauro Cid tem uma conta bancária em Miami de onde teria sacado os dólares, em março. O próximo passo é conseguir a quebra de sigilo dessa conta para levantar detalhes da movimentação financeira internacional do ex-ajudante de ordens da Presidência, agora também investigado por lavagem de dinheiro", relata a reportagem.

>>> Bolsonaristas temem que esposa de Mauro Cid 'exploda' e leve o militar a delatar Bolsonaro na prisão

Rodrigo Roca, advogado de Cid, falou no último dia 4 - um dia após a prisão do militar - sobre o dinheiro encontrado: “esse dinheiro não vem de cueca ou mala, vem de trabalho. É fato conhecido que todo militar que faz missão no exterior tem em seu favor aberta uma conta bancária no Banco do Brasil em Miami. Lá são depositados os soldos, foi comprovado imediatamente. Essa verba sequer poderia ter sido apreendida"

Mauro Cid está preso no Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro, sob vigilância 24 horas. Ele fica em um cômodo com um pouco mais de 20 metros quadrados, uma janela com grades e um banheiro. O local tem ainda uma cama de solteiro, uma mesa de apoio e um armário, segundo o Fantástico.

Seis homens ligados a Bolsonaro acabaram presos na última quarta-feira por envolvimento no esquema investigado pela Operação Venire. Entre eles, além de Cid, está o ex-major Ailton Barros, que diz saber de tudo sobre o assassinato da vereadoa Marielle Franco, em 2018.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.