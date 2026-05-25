Fim da escala 6×1 pode beneficiar cerca de 192 mil trabalhadores no Distrito Federal

247 - O fim da escala 6×1 poderia beneficiar diretamente 192.078 trabalhadores no Distrito Federal, segundo dados divulgados pelo governo federal. O número corresponde ao total de pessoas que atualmente trabalham nesse modelo de jornada e que passariam a atuar no sistema 5×2, com dois dias de descanso semanal. As informações são do Metrópoles.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o levantamento aponta que o Distrito Federal possui hoje 635.013 trabalhadores inseridos na escala 5×2, o equivalente a 76,78% do total identificado no mercado de trabalho local. De acordo com os dados do governo federal, 23,22% dos trabalhadores do DF ainda atuam na escala 6×1, caracterizada por apenas um dia de descanso semanal.

A proposta em discussão no Congresso busca alterar esse modelo e reduzir a jornada máxima semanal de trabalho. No dia 13 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma mensagem presidencial que formaliza o envio ao Congresso Nacional, em regime de urgência constitucional, do projeto de lei que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas. O texto também prevê dois dias de descanso remunerado e proíbe redução salarial.

Dados nacionais

Os números do Ministério do Trabalho mostram ainda que 38,6 milhões de trabalhadores no país cumprem jornadas superiores a 40 horas semanais. Desse total, 37,2 milhões trabalham atualmente 44 horas por semana, enquanto outros 1,4 milhão atuam entre 40,1 e 43,9 horas semanais.

Segundo o levantamento, a redução da jornada alcançaria trabalhadores de diferentes setores econômicos, especialmente comércio, serviços, indústria e logística. No Distrito Federal, 651.374 trabalhadores seriam impactados pela mudança na carga horária semanal.

Prazo para transição

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), definiu nesta segunda-feira (25) que a transição para a jornada 5×2 deverá ocorrer em até um ano. A decisão ocorreu após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após o encontro, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que, em até 60 dias após a promulgação da proposta, será estabelecida a implementação da escala 5×2, além de uma redução imediata de duas horas na jornada semanal.

A reunião entre Lula e Hugo Motta teve como objetivo resolver pontos divergentes do texto antes da etapa final de votação na Câmara dos Deputados. A análise da proposta em plenário está prevista para quinta-feira (28).