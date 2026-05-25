Comissão da Câmara vota nesta segunda relatório sobre fim da escala 6x1

247 - A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a proposta de extinção da escala de trabalho 6x1 votará nesta segunda-feira (25), a partir das 17h, o relatório do deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA).

Durante a sessão, Prates fará a leitura de seu relatório. Antes disso, na manhã desta segunda-feira, está prevista uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). O objetivo de Motta é garantir a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) 221/19 ainda nesta semana.

A reunião desta segunda também tem como um dos principais objetivos definir um período de transição para a implementação do fim da escala 6x1. Enquanto o governo resiste à adoção de um prazo prolongado, parlamentares da oposição articulam uma transição de até 10 anos.