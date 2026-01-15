Flávio Bolsonaro relata crise de soluço do pai e critica condições na PF

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (15) que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma crise de soluço durante visita realizada na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Segundo ele, o quadro de saúde do pai tem sido impactado pelas condições do local onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por liderar uma trama golpista. As informações são do Metrópoles.

De acordo com Flávio, ele enfrenta um dilema médico, já que o medicamento indicado para conter o soluço pode provocar efeitos colaterais que aumentam o risco de queda.

Flávio também criticou o ambiente da unidade policial, destacando o ruído constante provocado pelo sistema de ar-condicionado. Segundo ele, o barulho ocorre diariamente, das 7h às 19h, e obriga Bolsonaro a utilizar um abafador de ouvido ao longo do dia para tentar minimizar o incômodo.