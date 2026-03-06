Fotos mostram Daniel Vorcaro na prisão

247 - Fotos do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, registradas após sua prisão em São Paulo, mostram o empresário com barba e bigode aparados no sistema carcerário. As imagens foram feitas no Complexo Penal II de Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Segundo reportagem do portal Metrópoles, as fotografias foram tiradas após Vorcaro passar pelos procedimentos padrão de admissão no sistema prisional. Entre as etapas obrigatórias estão a raspagem da barba e do bigode, além da troca das roupas civis pelo uniforme da unidade, composto por camiseta branca e calça bege.

De acordo com autoridades penitenciárias, embora o corte de cabelo faça parte da rotina em muitos presídios, ele não é uma exigência formal. Já a retirada da barba é obrigatória. O presidente do Sindicato dos Policiais Penais de São Paulo (SINPPENAL), Fabio Jabá, explicou à reportagem do Metrópoles que a prática tem relação com padrões de higiene e segurança dentro das unidades prisionais.





Vorcaro foi preso na quarta-feira (4) pela Polícia Federal durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura irregularidades na gestão do Banco Master e um suposto rombo que pode chegar a R$ 40 bilhões no sistema financeiro.

O banqueiro foi detido em sua residência no bairro dos Jardins, uma das áreas mais valorizadas de São Paulo. Após a prisão, ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na zona oeste da capital paulista. No mesmo dia, o cunhado de Vorcaro, o pastor Fabiano Zettel, apontado como número dois no esquema investigado, também se apresentou às autoridades.

Os dois deixaram as instalações da PF em uma viatura descaracterizada e foram conduzidos ao Fórum da Justiça Federal para a audiência de custódia, procedimento que avalia a legalidade da prisão e define os próximos passos do processo.

Na quinta-feira (5), Vorcaro foi transferido para a Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo. Ao chegar à unidade, passou por etapas obrigatórias aplicadas a todos os detentos, incluindo revista pessoal e de objetos, higienização, registro fotográfico e coleta de impressões digitais.

Após esse período inicial no sistema prisional paulista, o banqueiro foi novamente transferido. Nesta sexta-feira (6), ele foi encaminhado para uma penitenciária federal no Distrito Federal, onde permanecerá sob custódia enquanto prosseguem as investigações sobre o suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.

Defesa critica divulgação de fotos na prisão

Após a divulgação das imagens, a defesa de Vorcaro divulgou nota criticando o vazamento das fotografias feitas dentro da unidade prisional. Segundo os advogados, a exposição do banqueiro teria ultrapassado limites legais e teria sido usada para constrangê-lo publicamente.

Leia na íntegra a nota da defesa de Daniel Vorcaro:

"A defesa de Daniel Vorcaro manifesta surpresa e indignação com a divulgação de suas fotos dentro da unidade prisional. Nas palavras dos advogados, parece não haver limites para o vazamento de informações com objetivo de expor, desgastar, e humilhar seu cliente.

Será requerida mais uma vez a instauração de inquérito para apurar a divulgação de informações sigilosas na esperança de que os responsáveis por tamanha arbitrariedade sejam responsabilizados.

Que a defesa continua a acreditar no Estado democrático de direito, e no respeito a mínima integridade daqueles que estão submetidos à sua custódia."