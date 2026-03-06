Mensagens revelam como Vorcaro recrutava modelos para festas na Europa

247 - O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, utilizava a ajuda de um amigo para convidar mulheres com perfis de modelo para eventos realizados durante suas viagens ao exterior. As informações vieram à tona nesta sexta-feira (6), durante nova etapa da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes bilionárias contra o sistema financeiro envolvendo a instituição. Os relatos foram publicados no Metrópoles.

As mensagens foram encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro, apreendido na primeira fase da operação, em novembro de 2025. Na ocasião, o banqueiro chegou a permanecer preso por 11 dias em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.

Conversas sobre festa em Lisboa

As trocas de mensagens revelam a organização de um evento realizado em Lisboa, Portugal, em junho de 2024. Nos diálogos, um amigo do empresário identificado como Stheve Lopes enviava perfis de mulheres encontradas no Instagram e informava que elas estavam na capital portuguesa naquele período.

Em uma das mensagens, o amigo sugere prolongar a permanência delas na cidade para participar da festa organizada pelo banqueiro. “Tava aqui conversando com elas, qualquer coisa posso falar para elas esticarem, pois iriam embora amanhã já. Disseram que estão livres até dia 26. Você quem sabe se for fazer uma festa acho que vale segurar”, escreveu.

Vorcaro respondeu demonstrando interesse na participação das convidadas no evento. “Pode segurar para a festa. Loirinha top”, respondeu o empresário.

Organização e hospedagem das convidadas

Na sequência da conversa, Lopes comentou que havia conseguido acomodação para as convidadas no mesmo hotel onde outras mulheres já estavam hospedadas. Em outro trecho do diálogo, ele menciona que algumas delas estavam viajando para Portugal naquele momento.

“Estão indo com você? Para Portugal vi que estão em aeroporto indo para Portugal. Qualquer coisa mando msg [mensagem] aqui para uma delas que conheci. As 3 ficam até dia 28. Posso convidar para festa?”, escreveu.

Posteriormente, ele informou ao banqueiro que já havia feito o convite. “Convidei as duas, estão aí em Lisboa”, disse. Em seguida, enviou outro perfil e acrescentou: “Também está aí. Disse que vai ficar mais um dia. Pode chamar? Ela acho que você já conheceu em uma festa conosco”.

Vorcaro autorizou que todas fossem convidadas para o evento e pediu apenas que fossem identificadas ao chegar. “Pode, claro. Todas. Fala pra quando chegarem me procurar e falar que são suas amigas. Senão na hora eu fico perdido quem chamou quem”, afirmou.

Conversa após o evento

No dia seguinte à festa, Lopes voltou a falar com o empresário sobre uma das convidadas. Ele perguntou se seria possível garantir hospedagem para que ela permanecesse mais tempo na cidade.

“Irmão, ela pode ficar mais, iria precisar de lugar. Podemos pegar um quarto pra ela?”, escreveu, enviando também o perfil da mulher.

Em outra mensagem, acrescentou: “Disse que te viu ontem mas não conseguiu falar com você. Foi legal ontem a festa? Ela está afim de ficar mais, se for fazer algo quer segurar ela? Pois o voo de volta para o Brasil seria [dia] 28”.

Vorcaro respondeu informando que já havia deixado Lisboa e viajado para outro destino europeu. “Já tô em Saint-Tropez”, escreveu, mencionando a cidade localizada no sul da França.

Sugestão de envio para outro destino

Após saber da mudança de cidade, Lopes sugeriu levar as mulheres até o novo destino do empresário. “Se quiser eu resgato aqui elas e mando aí. Estão animadas para ficar mais. Precisar que mande umas gata aí conte comigo”, disse.

A conversa terminou com uma resposta curta de Vorcaro. “Aí é foda”, escreveu o banqueiro.

As mensagens fazem parte do conjunto de conteúdos analisados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução de Justiça e outras irregularidades relacionadas ao sistema financeiro envolvendo o Banco Master.