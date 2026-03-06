"Quem implodiu o Banco Master foram o BC e a PF do governo Lula", diz Alencar Santana

247 - A investigação envolvendo o Banco Master ganhou novos contornos políticos após o avanço das apurações sobre irregularidades financeiras ligadas à instituição. Para o deputado federal Alencar Santana (PT-SP), o processo que revelou os problemas do banco foi resultado direto da atuação do Banco Central e da Polícia Federal durante o atual governo.

Em entrevista ao programa Bom Dia 247, da TV 247, o parlamentar afirmou que as medidas adotadas pelos órgãos de controle acabaram por expor a situação do banco e desencadear a crise que atingiu a instituição financeira. A análise foi feita ao comentar o andamento das investigações que envolvem o empresário Daniel Vorcaro e as operações do Banco Master.

Segundo Alencar Santana, a atuação institucional foi decisiva para revelar as irregularidades. “Quem implodiu o Master foram o Banco Central e a Polícia Federal do governo Lula”, declarou o deputado durante a entrevista.

Atuação do Banco Central e da Polícia Federal

De acordo com o parlamentar, as autoridades responsáveis pelo sistema financeiro passaram a agir diante de suspeitas de irregularidades que já circulavam desde gestões anteriores. Para ele, as providências adotadas no atual governo foram determinantes para aprofundar a investigação.

Alencar Santana afirmou que havia denúncias e indícios de fragilidade financeira nas operações do banco, mas que medidas efetivas não teriam sido tomadas anteriormente. Segundo ele, a mudança ocorreu quando os órgãos federais passaram a agir de forma mais incisiva.

“O Banco Central durante a gestão do Campos Neto, no governo Bolsonaro, não fez nada. Tinha denúncias e suspeitas de irregularidades e da fragilidade financeira e das operações econômicas do Master e não tomou nenhuma providência”, disse.

Na avaliação do deputado, o cenário mudou após as ações iniciadas no atual governo. “Só tomou providência após o governo Lula, quando houve indicação do novo presidente do Banco Central”, afirmou.

Ele acrescentou que a Polícia Federal também teve papel central na investigação. “A Polícia Federal desse governo agiu, por isso que está ocorrendo tudo isso agora”, declarou.

Prisões e avanço das investigações

Durante a entrevista, Alencar Santana comentou ainda a nova prisão do empresário Daniel Vorcaro, apontado nas investigações como figura central nas operações do banco. Para o deputado, a decisão reforça a gravidade do caso e a necessidade de continuidade das apurações.

O parlamentar afirmou que a investigação envolve suspeitas de fraude financeira que poderiam ter gerado impactos relevantes no sistema bancário.

“O centro é a fraude financeira, a fraude bancária que podia ter quebrado o país”, disse.

Segundo ele, a atuação das autoridades busca preservar o sistema financeiro e garantir que os responsáveis sejam identificados.

Debate político sobre o caso

Alencar Santana também criticou o que classificou como tentativa de atribuir ao governo atual a responsabilidade pelo escândalo. Para o deputado, as medidas adotadas pelo Banco Central e pela Polícia Federal demonstram justamente o contrário.

Na avaliação do parlamentar, as investigações avançaram porque houve decisão institucional de enfrentar as irregularidades.

“Nós temos que tomar muito cuidado para não entrar numa onda que, em vez de ajudar a investigação, acabe atrapalhando”, afirmou.

O deputado defendeu que o processo continue baseado em provas e procedimentos institucionais, sem antecipação de conclusões. Segundo ele, as apurações ainda podem revelar novas informações sobre as relações financeiras e políticas associadas ao caso.