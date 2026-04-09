Galípolo faz acordo com senador tucano para ampliar autonomia do Banco Central

247 — O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, manifestou apoio à urgência da PEC 65/2023, que amplia a autonomia da autoridade monetária, durante audiência no Senado realizada na quarta-feira (8). A proposta confere maior autonomia financeira, orçamentária e administrativa ao BC, além de alterar sua natureza jurídica para uma entidade de direito privado.

Na mesma noite, Galípolo participou de uma reunião com o senador Plínio Valério (PSDB-AM), relator da matéria, e com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA). No encontro foi acordada uma agenda para a tramitação da proposta.

A intenção de Valério é protocolar o relatório na sexta-feira (10) e tentar destravar a votação na CCJ, com expectativa de que o texto seja pautado na próxima quarta-feira (15), embora ainda não haja garantia de inclusão na agenda.

Um dos principais entraves é uma emenda apresentada por Valério relacionada ao Pix. O senador afirma estar "preocupado" com o estado da plataforma, após propor uma alteração que, segundo ele, buscaria blindar o sistema de pagamentos contra eventual ingerência do governo — iniciativa que tem provocado debates intensos.

"Estou muito preocupado com a eficiência do Pix", disse Valério.

Sobre o tema, representantes do sindicato dos servidores do Banco Central, o SINAL, alertaram que o texto da PEC 65 pode abrir caminho para a exploração da plataforma por interesses privados.