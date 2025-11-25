Gleisi: decisão do STF na trama golpista ‘entra para a História’

247 - A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira (25) que o início da execução das penas para Jair Bolsonaro (PL) e mais seis réus da investigação sobre a trama golpista “entra para a história” brasileira.

“A democracia e as instituições do Brasil mostraram sua resiliência às ameaças, aos ataques internos e externos, aos planos golpistas daqueles que colocaram seus interesses pessoais e projetos de poder acima da Constituição e do país”, escreveu a titular da SRI na rede social X.

“A ação cumpriu rigorosamente o devido processo legal e entra para a História, punindo os que atentaram contra a democracia, civis e militares, e como um sinal vigoroso para que nunca mais se repitam episódios como este. Democracia Sempre!”.

Veja a pena dos condenados:

Almir Garnier – ex-comandante da Marinha: 24 anos

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos

Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses

Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa: 19 anos

– ex-ministro da Defesa: 19 anos Walter Braga Netto – ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos