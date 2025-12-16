Governo na Rua estreia no DF com quase 5 mil atendimentos à população

247 - A primeira edição do programa Governo do Brasil na Rua mobilizou moradores das regiões administrativas da Ceilândia e do Sol Nascente, no Distrito Federal, ao longo de todo o sábado, 13. A iniciativa levou serviços públicos diretamente à periferia, reunindo atendimentos de diferentes áreas em um único espaço e facilitando o acesso da população a políticas públicas federais.

A ação resultou em 4.726 atendimentos realizados por 14 órgãos e entidades federais, consolidando a estreia do programa como um dos maiores mutirões de serviços já realizados na região.

Entre os destaques esteve o atendimento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que orientou moradores interessados em abrir ou regularizar o Microempreendedor Individual (MEI) e prestou informações a quem busca empreender em diferentes setores. A Caixa concentrou grande parte de sua atuação no programa Reforma Casa Brasil, que oferece crédito de até R$ 30 mil para melhorias em imóveis, além de promover oficinas de educação financeira, que registraram lotação máxima.

Moradora do Sol Nascente, Dulcimar Oliveira procurou o evento em busca de informações para reformar a casa onde vive desde 2008. “Eu queria trocar o piso da casa toda, porque não adianta trocar pela metade, né? Queria colocar tudo igual. É meu sonho desde 2017”, relatou.

Outro serviço bastante procurado foi o SinPatinhas, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ao todo, foram emitidas 187 carteiras de identidade para cães e gatos, com a microchipagem de 83 animais e a aplicação de mais de 100 vacinas. No caso de Fátima da Silva, que não conseguiu levar todos os seus 30 gatos ao local, a equipe se deslocou até sua residência, onde vacinou os animais e também seus cinco cachorros.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ofereceu um dos atendimentos mais aguardados: as perícias médicas. Além disso, foram realizados agendamentos, emissão de certidões, extratos, requerimentos e cálculos de tempo de contribuição. Edivaldo Pires aproveitou a oportunidade para regularizar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do pai. “Eu creio que deu tudo certo. O governo tá de parabéns por esse evento”, afirmou.

A Tenda Lilás, do Ministério das Mulheres, realizou cerca de 1.500 atendimentos voltados à orientação, prevenção e denúncia de casos de violência. Já o Ministério da Saúde aplicou quase 400 doses de vacinas, atualizando a caderneta de vacinação de moradores da Ceilândia e do Sol Nascente.

O evento também teve caráter educativo e cultural. Na Carreta Digital, do Ministério das Comunicações, os participantes conheceram cursos disponíveis e o funcionamento de uma impressora 3D. No estande do Ministério da Educação, pais e estudantes receberam informações sobre o programa Pé-de-Meia, que oferece incentivo financeiro para a conclusão do ensino médio.

O Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (Senai) levaram duas carretas ao local. Uma delas ofereceu serviços de saúde, como acupuntura, aferição de pressão arterial, bioimpedância, medição de glicemia, testes de acuidade visual e orientações de escovação. A outra promoveu oficinas de biscoitos natalinos e de elaboração de currículos.

O Ministério da Gestão e Inovação apresentou aos moradores as funcionalidades do sistema GOV.BR, com orientações para acesso direto pelo celular. Já o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome prestou esclarecimentos sobre programas como Bolsa Família e Gás do Povo.

A programação incluiu ainda ações culturais. O Ministério da Cultura levou uma unidade móvel do MovCEU, realizou oficinas em sala multiuso e promoveu uma batalha de rimas que reuniu jovens de uma região marcada pela força do Hip Hop. As juventudes também receberam informações sobre o ID Jovem, que garante benefícios como passagens interestaduais gratuitas e meia-entrada em eventos culturais.

Agricultor familiar do assentamento Canaã, em Brazlândia, Flávio do Carmo destacou o impacto do programa na redução da burocracia. “Para nós, que somos agricultores, é muito difícil você ficar indo para a cidade para acessar um direito que você tenha, é uma burocracia. O Governo do Brasil na Rua quebra a questão da burocracia, e traz essa proximidade com a comunidade. Agora a gente tem a facilidade de acessar as políticas públicas a que temos direito”, afirmou.

A próxima edição do Governo do Brasil na Rua está marcada para o próximo sábado, 20, em São Paulo. A Feira da Cidadania será realizada na comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital paulista. A previsão do governo federal é levar a iniciativa às 27 capitais brasileiras e a outras três cidades do interior do país.