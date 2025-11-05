Governo do DF solicita laudo médico para avaliar se Bolsonaro pode ser levado à Papuda

247 - O Governo do Distrito Federal (GDF) encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido para que seja realizado um laudo médico no ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é apurar se ele possui condições clínicas para ser encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda, caso seja determinada sua prisão após o julgamento dos recursos no processo da trama golpista.

Segundo informações publicadas pelo g1, o ofício enviado ao STF solicita a avaliação médica de Bolsonaro em razão da proximidade do julgamento da Ação Penal nº 2668, que apura sua participação em articulações para tentar reverter o resultado das eleições presidenciais. O documento destaca a possibilidade de que um ou mais réus do processo venham a ser recolhidos ao sistema penitenciário do Distrito Federal.

No texto encaminhado ao Supremo, a Secretaria de Administração Penitenciária do DF afirma que a medida tem como finalidade “avaliar o quadro clínico de Jair Messias Bolsonaro e sua compatibilidade com a assistência médica e nutricional oferecidas nos estabelecimentos prisionais da Capital Federal”.

O pedido também faz referência às diversas cirurgias e procedimentos médicos aos quais o ex-presidente foi submetido nos últimos anos. O governo sustenta que uma equipe médica especializada deverá analisar o histórico de saúde de Bolsonaro antes de qualquer eventual decisão sobre sua custódia.