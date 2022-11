Internautas ironizam e deixam "Bolsonaro vai fugir" no TT

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram nesta quinta-feira (10) a iniciativa da família Bolsonaro em pedir cidadania italiana em Brasília (DF). Usuários deixaram" Bolsonaro vai fugir" no Trending Topics (Tópicos em Tendência) do Twitter.

"A famílicia está conseguindo cidadania italiana e pelas leis daquele país eles não extraditam cidadãos de lá, lei igual a nossa aqui no Brasil", afirmou um internauta.

"Será que já fugiu?", questionou outro usuário sobre Jair Bolsonaro (PL).

"A fuga está preparada!!", escreveu uma pessoa.

Um internauta afirmou que a "Itália como o Brasil em suas leis não extradita cidadãos de lá, por isso Jair e seus filhos Bolsonaros foram ao consulado da Itália acelerar as cidadanias italianas, vão fugir, escreva aí Bolsonaro vai fugir".

Outro usuário também criticou as acusações sem provas feitas por Bolsonaro de que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. "Quando você trabalha com programação e você diz que tem um problema em determinado código que pode ser usado para fraudar, você deve ser capaz de replicar. Se não foi encontrado erro acho que é por que não tem erro. Mas fazer o que né. Bolsonaro vai fugir do país antes do dia 01".

É isso aí galera, BOLSONARO VAI FUGIR para a Itália, a famílicia está conseguindo cidadania italiana e pelas leis daquele país eles não extraditam cidadãos de lá, lei igual a nossa aqui no Brasil November 10, 2022

BOLSONARO VAI FUGIR



Bolsonaro Sumiu

Será que já fugiu? pic.twitter.com/JCI61gmeDZ — RONALDO 13 🚩🔴🛑🚩🚩 (@ronaldogcorreia) November 10, 2022

URGENTE!! Bolsonaro vai fugir pra Itália!! Jair teria tirado cidadania italiana quando foi à cidade natal de seus avós em 2021 (pedido só pode ser feito na mesma cidade) e seus filhos Flávio e Eduardo acabam de pedir CIDADANIA ITALIANA!!



A fuga está preparada!! — Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) November 8, 2022

A Itália como o Brasil em suas leis não extradita cidadãos de lá, por isso Jair e seus filhos Bolsonaros foram ao consulado da Itália acelerar as cidadanias italianas, vão fugir, escreva aí BOLSONARO VAI FUGIR — Antonio Carlos Cappellari (@cappellarianton) November 10, 2022

Quando você trabalha com programação e você diz que tem um problema em determinado código que pode ser usado para fraudar, você deve ser capaz de replicar. Se não foi encontrado erro acho que é por que não tem erro. Mas fazer o que né. Bolsonaro vai fugir do país antes do dia 01. — Subverso. (@subverso_hazard) November 10, 2022

