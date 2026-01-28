Jovem atingido por raio em ato de Nikolas Ferreira sofre hemorragia nos ouvidos e queimaduras graves

247 - O adolescente Eduardo Linhares, de 17 anos, sofreu hemorragias nos dois ouvidos e queimaduras médias e graves por quase todo o corpo após ser atingido por um raio durante uma manifestação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), realizada na Praça do Cruzeiro, em Brasília, no último domingo (25). Apesar da gravidade dos ferimentos, ele recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (27).

As informações são do Metrópoles. Em relato à reportagem, Eduardo descreveu momentos de intenso desespero logo após a descarga elétrica, que o deixou inconsciente e com dificuldades motoras e auditivas.

Segundo o adolescente, ao recobrar a consciência, ainda no local do ato, ele percebeu que não conseguia sentir o próprio corpo do pescoço para baixo. “Senti que ia viver por mais uma hora, não conseguia sentir nada”, afirmou. A sensação de paralisia temporária fez com que ele temesse ter sofrido lesões internas graves.

Eduardo também relatou que a força do raio destruiu os objetos que ele carregava no momento do acidente. A capa de chuva que usava derreteu e a bandeira que segurava chegou a pegar fogo. Além disso, suas costas foram rasgadas pela descarga elétrica, segundo avaliação médica, e ele apresentou queimaduras extensas.

Em outro trecho do depoimento, o jovem descreveu o instante em que foi atingido. “Estava chovendo muito e, de repente, no espaço de um segundo, olhei uma explosão em cima de mim e, depois, senti como se meu corpo tivesse sido jogado para trás. Parecia que a minha alma tinha se descolado. Depois, não me lembro de mais nada”, relatou.

Após o choque, Eduardo ficou inconsciente e só retomou parcialmente os sentidos ao perceber a movimentação da família. Ele contou que viu a mãe tentando ajudar o pai, que estava com a mão no peito, o que o fez acreditar que o homem estaria sofrendo um infarto. “Nessa hora, eu me espantei e comecei a raciocinar o que tinha ocorrido”, comentou.

O temor aumentou quando o adolescente tentou se levantar e percebeu que não conseguia se mexer. “Naquela hora, algumas pessoas vieram me socorrer e me levar a uma das ambulâncias. Fiquei com medo de ter atingido alguma coisa internamente”, disse. Ele foi levado inicialmente para uma unidade de saúde particular na Asa Sul e, em seguida, transferido para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde começou a recuperar os movimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao menos 89 pessoas receberam atendimento médico na Praça do Cruzeiro durante o evento, a maioria com quadros de hipotermia. Ao todo, 47 pessoas foram transportadas para unidades de saúde do DF, sendo 11 com necessidade de cuidados mais complexos em razão da descarga elétrica provocada pelo raio.