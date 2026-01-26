Amoêdo detona Nikolas e o gado bolsonarista

247 - O fundador e ex-presidente do Partido Novo, João Amoêdo, fez duras críticas ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) após a manifestação “Acorda Brasil”, realizada no domingo (25), em Brasília. Em uma postagem na rede social X, antigo Twitter, Amoêdo questiona a coerência do discurso do parlamentar, aponta contradições e acusa o ato de servir a interesses eleitorais, sem produzir mudanças concretas para a população.

Segundo o ex-presidente do Novo, Nikolas “repetiu o padrão bolsonarista” ao longo do evento, defendeu “condenados pela Justiça por tentativa de golpe”, comentou o escândalo envolvendo o banco Master, mas “não mencionou o pastor da sua igreja envolvido com o caso”, além de pedir a saída do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF )Alexandre de Moraes sem citar o também ministro Dias Toffoli.

Na publicação, Amoêdo também critica a retórica antissistema adotada por Nikolas Ferreira. Para ele, há uma contradição explícita no discurso do parlamentar ao afirmar que luta contra o “sistema” enquanto conta com o apoio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, descrito por ele como “o político que melhor representa o sistema”.

Outro ponto destacado é a condução do ato com forte apelo religioso. Amoêdo observa que, “apesar de ser um político, Nikolas conduziu o ato como alguém abençoado, um enviado de Deus”, sempre em nome da “liberdade”, que, segundo a narrativa apresentada, “não existe mais no Brasil”. Para o ex-presidente do Novo, a própria realização da passeata e os discursos feitos publicamente desmentem essa versão.

O texto descreve ainda o desfecho da manifestação, marcada por chuva intensa e até por incidentes graves, como participantes atingidos por raios. Mesmo assim, segundo Amoêdo, muitos deixaram o local com “a sensação de dever cumprido”, acreditando terem sido protagonistas na defesa da pátria. “Ledo engano”, afirma ele, ao sustentar que os manifestantes foram apenas “figurantes gratuitos para os vídeos de Nikolas e de uma dúzia de políticos”, que devem ser explorados nas campanhas eleitorais de 2026.

Na avaliação final, Amoêdo sustenta que “nada mudou”. Ele afirma que Nikolas Ferreira retorna às férias “com a reeleição garantida”, sem precisar apresentar projetos ou medidas que melhorem a vida dos brasileiros, enquanto Valdemar Costa Neto se beneficia da perspectiva de manutenção de mais de R$ 1 bilhão em recursos do Fundo Partidário e Eleitoral.

Para Amoêdo, os participantes do ato acordaram no dia seguinte com os mesmos problemas de antes, trabalhando para sustentar salários de parlamentares, assessores e as estruturas de poder. Ainda assim, segundo ele, permanecem fiéis a discursos que os enganam, atacando quem tenta alertá-los e permanecendo como “massa de manobra de políticos que não têm nenhuma preocupação com o País” e buscam apenas se perpetuar no poder.

Leia a íntegra da postagem de João Amoêdo:

"Na manifestação 'Acorda Brasil', realizada ontem, Nikolas Ferreira repetiu o padrão bolsonarista. Defendeu condenados pela Justiça por tentativa de golpe. Falou do escândalo do Master, mas não mencionou o pastor da sua igreja envolvido com o caso. Pediu a saída do ministro Alexandre de Moraes, mas “se esqueceu” de citar Toffoli.

Afirmou estar lá para lutar contra o “sistema”, com o apoio de Valdemar Costa Neto, o político que melhor representa o sistema. Apesar de ser um político, Nikolas conduziu o ato como alguém abençoado, um enviado de Deus. Tudo em nome da "liberdade" que, segundo a sua narrativa, não existe mais no Brasil, apesar de a passeata e os seus atos provarem exatamente o contrário.

Os participantes, ao final do evento, voltaram para casa encharcados pela chuva, alguns ainda no hospital por conta de um raio, mas com a sensação de dever cumprido. Se sentiram como protagonistas na defesa da nossa pátria.

Ledo engano.

Foram apenas figurantes gratuitos para os vídeos de Nikolas e de uma dúzia de políticos. Vídeos que serão utilizados nas campanhas de 2026.

Nada mudou.

Nikolas retorna hoje para as suas férias, com a reeleição garantida, sem que seja preciso apresentar nenhum projeto ou medida que melhore a vida do brasileiro. Bastou olhar para o alto e agradecer a Deus. Valdemar fica feliz com a garantia de que muitos deputados do PL serão reeleitos e, com isso, manterá mais de R$ 1 bilhão de Fundo Partidário e Eleitoral.

Os participantes, por sua vez, acordaram hoje com os mesmos problemas que tinham antes da caminhada. Iniciam a semana trabalhando para pagar os salários de Nikolas, dos seus assessores, os rombos do banco Master e todas as mordomias do Congresso, do Executivo e do Legislativo. Porém, continuam fiéis àqueles que os enganam e seguem atacando quem ousa alertá-los sobre o oportunista discurso bolsonarista. E assim permanecem como massa de manobra de políticos que não têm nenhuma preocupação com o País, se colocam como vítimas e criam narrativas com o único objetivo de se perpetuarem no poder.

Está realmente na hora de acordarem."