Nikolas chamou seus seguidores para uma tempestade, diz Rogério Correia

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou duramente a condução de um ato político realizado em Brasília neste domingo (25), mesmo sob forte tempestade, após uma descarga elétrica atingir dezenas de pessoas que participavam da mobilização liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O episódio deixou feridos.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a descarga elétrica caiu em meio à concentração de apoiadores, nas proximidades da Praça do Cruzeiro, local onde estava previsto o encerramento da manifestação. Ao todo, 16 pessoas foram levadas ao Hospital de Base, sendo seis em estado grave, enquanto outras 17 vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Até o momento, não há um balanço oficial consolidado sobre o número total de atingidos.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o instante em que o raio atinge participantes da caminhada, provocando pânico e correria. Testemunhas relataram que diversas pessoas sofreram choques elétricos, algumas caíram imediatamente após a descarga e houve registros de vítimas desacordadas. O clima no local mudou rapidamente, passando da mobilização política para momentos de apreensão e tentativas improvisadas de socorro.

Apesar do incidente e da continuidade da chuva, o ato político seguiu por um período, o que ampliou as críticas sobre a decisão de manter a mobilização em condições climáticas adversas e com riscos evidentes de novas descargas elétricas. As autoridades seguem acompanhando o caso e aguardam a consolidação das informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Ao comentar o episódio, Rogério Correia atribuiu responsabilidade direta aos organizadores do ato e ao deputado Nikolas Ferreira. O parlamentar do PT afirmou: “Os irresponsáveis chamaram seus fanáticos seguidores para uma tempestade e para o local, levaram um guindaste. E o ignorante do Nikolas, conclui que tudo não passou de um acaso. Quem negou a vacina na pandemia, negou a física neste domingo e é o culpado pela tragédia. Imbecil!”