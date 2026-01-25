Irmã Mônica, que orou por chuvas em Brasília, faz novo pedido: prendam Nikolas Ferreira!

247 – A influenciadora Irmã Mônica, conhecida nas redes sociais por sua defesa enfática do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a viralizar neste domingo, ao divulgar um novo vídeo em que faz um pedido direto contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Na publicação, que é o segundo vídeo do caso divulgado por ela no dia, a influenciadora afirma que Nikolas deveria ser preso e também dirige um apelo ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que “mande esse moleque safado e todo o gado bolsonarista para a Papuda”. Assista:

A nova postagem ocorre após um episódio envolvendo um vídeo anterior, divulgado ontem, 24 de janeiro, no qual Irmã Mônica apareceu pedindo “chuvas com trovão” para atrapalhar uma caminhada liderada por Nikolas em Brasília. A gravação viralizou e passou a ser associada, nas redes, ao temporal que de fato caiu sobre a capital federal neste domingo, com descargas elétricas e feridos. Confira:

Acorda Brasil , esse é o ano de eleição e temos a oportunidade de derrotar o Bolsonarismo e a extrema direita pic.twitter.com/SUpZ2f40du January 24, 2026

Temporal com raios deixou mais de 70 feridos e ao menos oito em estado grave

A chuva com trovões mencionada por Irmã Mônica acabou ocorrendo durante o encerramento do ato liderado por Nikolas Ferreira nas proximidades da Praça do Cruzeiro, em Brasília. Durante o temporal, uma descarga elétrica provocada por um raio atingiu a área onde os participantes estavam reunidos.

Como consequência, mais de 70 pessoas ficaram feridas. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde, e ao menos oito delas permanecem internadas em estado grave, segundo as informações disponíveis.

Com forte presença nas plataformas digitais, Irmã Mônica se consolidou como uma figura conhecida no campo progressista, com atuação marcada por ataques ao bolsonarismo e defesa do presidente Lula. No X, ela tem 49,7 mil seguidores, e no Instagram acumula 175 mil, o que amplia o alcance de suas publicações e explica a velocidade com que seus vídeos ganham repercussão nacional.