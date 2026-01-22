PRF diz que caminhada de Nikolas até Brasília “oferece riscos à segurança”

247 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) avaliou que a caminhada anunciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), partindo do interior de Minas Gerais em direção a Brasília, representa “riscos extraordinários” ao trânsito na BR-040. Segundo a corporação, a mobilização pode provocar impactos relevantes na segurança viária em um trecho de intenso fluxo de veículos, exigindo atenção especial das autoridades responsáveis.

A PRF afirmou que não recebeu comunicação prévia sobre o deslocamento, o que inviabilizou o planejamento antecipado de medidas para reduzir riscos ao longo da rodovia. Em nota, o órgão destacou que os alertas são feitos por “questões estritamente operacionais e de segurança viária” e confirmou que acompanha o deslocamento do parlamentar.

Nikolas Ferreira anunciou a caminhada na segunda-feira, a partir de Paracatu (MG), onde cumpria agenda relacionada à entrega de uma emenda parlamentar. Segundo ele, o objetivo do trajeto é lutar “pela liberdade e pela justiça”, em reação ao que classifica como “prisões injustas do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro”. A PRF, no entanto, sustentou que a ausência de aviso prévio impediu a adoção de providências preventivas antes do início do percurso.

A assessoria do deputado contestou a versão do órgão. Em nota enviada à imprensa, a equipe afirmou que foram encaminhados ofícios à PRF e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no próprio dia de início da caminhada. “Ainda assim, no próprio dia de início, a assessoria encaminhou ofícios à PRF e à ANTT, comunicando oficialmente o percurso pela BR-040. Ressalta-se que no primeiro dia o número de pessoas ainda era pequeno por ser o primeiro dia”, diz o comunicado.

Segundo a equipe, houve confirmação de recebimento do documento pela Secretaria-Executiva da Diretoria de Operações da PRF, com registro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). “Ou seja, houve comunicação formal dentro das possibilidades concretas do caso. Além da PRF, os demais órgãos de segurança pública que visam garantir a ordem constitucional estão sendo oficiados na medida em que os trajetos estão sendo viabilizados”, afirmou a assessoria.

A caminhada conta com a participação de outros parlamentares, entre eles os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e André Fernandes (PL-CE). A iniciativa também provocou reações de parlamentares da oposição. Nas redes sociais, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) classificou a mobilização como uma “encenação” e avaliou que a tentativa de obter prisão domiciliar para Bolsonaro não terá êxito. “Inventar problemas médicos para escapar da responsabilização penal é tática velha de quem tem medo da Justiça. Já vimos esse roteiro antes e não cola mais”, escreveu.

A deputada federal Célia Xakriabá (Psol-MG) também ironizou a ação. Para ela, a caminhada demonstra que Nikolas “faz de tudo para não ter que trabalhar”. As críticas se somam ao debate político em torno do gesto, que ocorre em meio ao ambiente de tensão entre apoiadores do ex-presidente e integrantes do governo federal.

O trajeto teve início em Paracatu, município próximo à divisa com Goiás e localizado a cerca de 240 quilômetros da capital federal. O anúncio foi feito por Nikolas em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual explicou as motivações do ato. “Eu, como deputado federal, junto a outros deputados e senadores, fico com o mesmo sentimento de vocês diante das prisões injustas do 8/1 e a própria prisão do ex-presidente Bolsonaro, em relação a esse governo e ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia sobre o que fazer, vim pensando e chegou o dia. Por isso, decidi caminhar até Brasília em um ato simbólico para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo”, declarou.

O Partido Liberal (PL) manifestou apoio à iniciativa em nota divulgada nas redes sociais. “É preciso agir com coragem, posição e determinação, porque a gente não foge quando a liberdade está em jogo. Vamos juntos em defesa da democracia de verdade: aquela que respeita o povo, a Constituição e o direito de pensar diferente. Bolsonaro livre, Brasil livre”, afirmou a legenda.