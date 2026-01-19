Nikolas começa caminhada de 200 km rumo a Brasília contra prisões de Bolsonaro e dos golpistas do 8/1

247 - O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciou nesta segunda-feira (19) uma caminhada política batizada de “caminhada pela liberdade”, partindo de Paracatu, no interior de Minas Gerais, com destino a Brasília. A mobilização, segundo o jornal O Globo, prevê um trajeto superior a 200 quilômetros e tem chegada estimada para o próximo domingo (25), quando o parlamentar afirma esperar uma recepção com manifestação na capital federal.

“Eu, como deputado federal, junto a outros deputados e senadores, fico com o mesmo sentimento de vocês diante das prisões injustas do 8/1 e a própria prisão do ex-presidente Bolsonaro, em relação a esse governo e ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia sobre o que fazer, vim pensando e chegou o dia. Por isso, decidi caminhar até Brasília em um ato simbólico para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo”, diz o parlamentar em um vídeo publicado nas redes sociais.

Percurso de mais de 200 km até a capital federal

A caminhada tem início no noroeste de Minas Gerais e segue em direção ao Distrito Federal, atravessando estradas e áreas urbanas ao longo do percurso. Desde o primeiro dia, Nikolas e seus aliados vêm publicando vídeos e fotos da mobilização nas redes sociais, ampliando o alcance do protesto entre apoiadores. A previsão é que o grupo chegue a Brasília no domingo (25), data em que o deputado mineiro afirma esperar a realização de um ato público como forma de encerramento simbólico da jornada.

Apoio de aliados e divulgação nas redes sociais

De acordo com o Metrópoles, o deputado federal Gustavo Gayer (PL), aliado de Nikolas , anunciou adesão à mobilização e divulgou uma nota em que definiu a iniciativa como pacífica, mas com forte conteúdo político. “O Brasil vive um momento grave, de abusos de poder, perseguições políticas e enfraquecimento das garantias constitucionais, e a sociedade não pode permanecer em silêncio”, afirmou o bolsonarista. Além de Gayer, outros parlamentares e apoiadores do Partido Liberal vêm demonstrando apoio à caminhada por meio de publicações e mensagens nas redes sociais.

Críticas ao STF e às prisões do 8 de janeiro

Nikolas Ferreira afirma que a principal motivação da mobilização é a condenação e prisão e Jair Bolsonaro (PL), sentenciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por tramar um golpe de Estado, além da situação jurídica dos presos relacionados aos atos de 8 de janeiro.

Repercussão após acusações sobre o Pix

A mobilização teve início cerca de uma semana após a divulgação de um vídeo em que Nikolas fez novas acusações inverídicas ao governo federal, afirmando que haveria monitoramento e intenção de taxação do Pix. A narrativa segue uma estratégia semelhante à utilizada no início de 2025, quando declarações do parlamentar impactaram a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As alegações foram posteriormente negadas pela Receita Federal e por outros órgãos oficiais. O presidente também rebateu publicamente as acusações durante um compromisso no Rio de Janeiro, na sexta-feira (16), afirmando que não existe qualquer plano de taxação ou monitoramento irregular do sistema de pagamentos.