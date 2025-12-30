Liquidante do Banco Master afirma que FGC divulgará cronograma de pagamentos

247 - Liquidante do Banco Master, a EFB Regimes Especiais de Empresa informou que segue em andamento o processo de consolidação e validação das relações de credores da instituição bancária, etapa necessária para que o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) efetue os pagamentos dos papéis cobertos. A empresa afirmou que não existe uma data definida para a abertura do prazo de solicitação dos valores, apontaram informações publicadas nesta terça-feira (30) pelo jornal Valor Econômico.

“Tal processo envolve análises técnicas e cruzamento de informações decorrentes do modelo operacional das mencionadas instituições sob regime especial, com vistas à realização de pagamentos pelo referido Fundo”, disse a EFB, em nota.

Segundo a instituição, o cronograma para a próxima etapa ainda será informado. “Será divulgada oportunamente a abertura de prazo, bem como de instruções, para as solicitações de pagamento dos mencionados valores”.

O Banco Central decretou a liquidação do Banco Master teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central (BC) em novembro. O BC apontou uma “grave crise de liquidez do Conglomerado Master” e o “comprometimento significativo da sua situação econômico-financeira, bem como por graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do SFN”.

A Operação Compliance Zero apura um esquema de concessão de créditos inexistentes. As irregularidades investigadas podem alcançar o montante de R$ 17 bilhões em títulos falsificados.

Em março, o BRB comunicou ao mercado sua intenção de adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões. Conforme a instituição, esse valor correspondia a 75% do patrimônio consolidado do Master. Investigadores colhem informações sobre irregularidades na operação entre as duas instituições.